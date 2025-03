Piden cadena perpetua para los rusos acusados de derribar el vuelo MH17

La petición de cadena perpetua en un tribunal holandés para los acusados de haber derribado el avión comercial malasio sobre Ucrania ha llegado en uno de los peores momentos en las relaciones entre Rusia y Occidente. Las cuatro personas juzgadas en rebeldía –es decir que no están presentes en la sala– son tres rusos y un ucraniano, y se consideran responsables de haber disparado un misil de fabricación rusa desde el territorio controlado por los separatistas en el este de Ucrania .

Los fiscales del Tribunal regional de Schipol, que es donde se encuentra el aeropuerto desde el que partió el vuelo MH17 de Malaysia Airlines , han decidido pedir la máxima pena para los considerados responsables del derribo del avión malasio el 17 de julio de 2014, que se estrelló en el este de Ucrania causando la muerte de las 298 personas a bordo. Se considera que los acusados, Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov y Leonid Kharchenko, proporcionaron un sistema de misiles que los separatistas ucranianos prorrusos utilizaron para disparar contra el vuelo de Malaysia Airlines.

Restos del avión de Malaysian Airlines derribado por un misil al sobrevolar Ucrania Reuters

Los fiscales holandeses dijeron en su alegato que los 298 fallecidos «se han convertido en víctimas de una lucha que desgarra Ucrania hasta el día de hoy en un mundo que no hace ningún esfuerzo por descubrir la verdad y ayuda a sus ciudadanos a convertirse en forajidos», en referencia a la situación de los acusados. En la instrucción se ha descrito cómo los cuatro acusados fueron identificados y cuál fue su papel en el despliegue del misil Buk del Ejército ruso que se utilizó para deribar el vuelo MH17.

El juicio en ausencia en los Países Bajos a los sospechosos aviva las tensión entre Minsk y Moscú

Como afirman los fiscales, el conflicto civil ucraniano y las tensiones que azuza el régimen ruso de Vladimir Putin son en estos momentos el principal foco de tensiones en la vecindad europea. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , ha pedido y ha obtenido el compromiso político de la OTAN de que la Alianza no consentiría una nueva invasión rusa, pero no ha logrado un compromiso explícito sobre un calendario para su ingreso en la organización, que es su principal aspiración. Rusia sigue pidiendo «garantías de seguridad» a Estados Unidos y la OTAN, lo que significa que espera un compromiso explícito de que Ucrania no será integrada en la organización, antes de retirar los soldados que ha concentrado en las proximidades de la frontera ucraniana. Por ello esta petición de cadena perpetua contra cuatro personas vinculadas a las posiciones rusas en el conflicto ucraniano es un ingrediente que no ayuda a apaciguar el ambiente.

Los familiares de las víctimas se han mostrado satisfechos con la petición de los fiscales, teniendo en cuenta que esta es la máxima pena posible en los Países Bajos, aun sabiendo que es muy difícil pensar que Moscú va a acceder jamás a entregar a estas personas para que sean encarceladas.

La sentencia, en un año

En todo caso la sentencia final no se conocerá hasta dentro de un año aproximadamente, por lo que no se pueden descartar acontecimientos inesperados en lo que queda de proceso.

Este no es un proceso del Tribunal Penal Internacional, basado también en Holanda , sino de la Justicia ordinaria de este país, dado que el avión partió de su territorio y una gran parte de las víctimas son holandeses. Por ello se tratará en términos diplomáticos de un pulso entre Holanda, con el apoyo de la UE en ciertos aspectos, y Rusia.

En su día, Estados Unidos logró que Libia le entregase a los terroristas que habían sido declarados culpables de un atentado que derribó un avión sobre Escocia , lo que difícilmente puede considerarse un precedente para esperar que Rusia acepte hacer una cosa parecida.

Para establecer una versión fiable de lo que sucedió en circunstancias muy confusas, la Justicia holandesa ha utilizado todo tipo de imágenes de radar y satélite, cientos de declaraciones de testigos, fotos y secuencias de vídeo, Google Earth, Google Street View, informes meteorológicos, datos de torres de telefonía celular, escuchas telefónicas, investigación de voz y reconocimiento de voz, además de decenas de entrevistas y el análisis de cientos de mensajes en redes sociales.