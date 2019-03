May pide a Europa una prórroga breve para votar por tercera vez su plan de Brexit Según los cálculos que han puesto sobre la mesa, a la primera ministra aún quedan diez dias para convencer al Parlamento de que aprueben este acuerdo

Enrique Serbeto Corresponsal en Bruselas Actualizado: 19/03/2019 19:47h

Los ministros de asuntos europeos de los Veintisiete fueron informados este martes por Reino Unido de que la primera ministra británica, Theresa May, va a pedir una prórroga para el calendario del Brexit, pero solamente para poder llevar a cabo una tercera votación sobre el acuerdo que ya ha sido rechazado dos veces por parte del Parlamento de Westminster. Aunque el presidente de la Cámara ha dicho que el reglamento no permite una tercera votación si no hay cambios sustanciales en la propuesta, los británicos han informado a sus colegas europeos que al parecer existen «caminos reglamentarios» para poder hacerlo. En todo caso, los europeos continentales insisten en que el acuerdo en cuestión sigue siendo «el mejor acuerdo posible» y no hay ninguna intención de renegociarlo.

Los ministros encargados de preparar la cumbre del jueves también fueron informados de que May pedirá formalmente la prórroga en el calendario del artículo 50, que concluye el día 29. La prórroga no sería ni para convocar elecciones para renovar el Parlamento ni para mantenerse en la UE hasta después de las elecciones europeas de mayo. Según el secretario de Estado español, Marco Aguiriano, en la carta se pedirá una extensión del plazo «por motivos legislativos» y «en función de lo que pida, los jefes de Estado o de Gobierno analizarán lo que se puede hacer». En todo caso, «necesitarán objetivos claros y un calendario» para la prórroga que se va a pedir.

En cuanto a la observación hecha el lunes por parte del presidente del a cámara, John Bercow, en el sentido de que una tercera votación no sería posible según el reglamento de la cámara, en la reunión de ayer en Bruselas los representantes británicos «dicen que hay caminos reglamentarios y jurídicos para responder a las preocupaciones del speaker de la Cámara y poder volver a votar una tercera vez el tratado en Westminster».

Según los cálculos que han puesto sobre la mesa, a May aún quedan diez dias para convencer al Parlamento de que aprueben este acuerdo de manera que se pueda producir una salida ordenada. En cuanto a la posibilidad de que tuvieran que participar en las elecciones europeas de mayo en caso de una extensión larga del Brexit, el secretario de Estado de asuntos europeos comentó que sería «extraño que un país que hace dos años y medio que quiere salir de la UE participe en las elcciones y que tengan representantes en la toma de decisiones como la elección del presidente de la Comisión o la aprobación del marco financiero plurianual».