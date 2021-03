Perseguida en Cuba por un dibujo de José Martí con una camisa de estrellas El régimen abre un proceso contra la hispanocubana Carolina Barrero por imprimir una imagen del héroe nacional y la invita a marcharse a España

La venerada figura de José Martí sigue siendo uno de los motivos de unión para los cubanos. Tanto los castristas como los anticastristas, tanto los que viven en la isla como los que cruzaron el estrecho de la Florida para exiliarse en Miami, se ven reflejados en el que consideran ‘apóstol’ de la independencia. Pero el régimen comunista de La Habana no tolera que se utilice su imagen fuera de sus propios fines propagandísticos y adoctrinadores.

Las autoridades acosan desde hace semanas a la historiadora del arte y activista hispanocubana Carolina Barrero por haber imprimido, con motivo del aniversario del nacimiento de Martí, una imagen del héroe patrio vestido con una camina estampada con estrellas y el comienzo de su poema ‘Dos patrias’: «Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. / ¿O son una las dos?».

El dibujo de Martí con la camisa estrellada se le incautó tras la protesta que un grupo de artistas llevaron a cabo frente a la sede del Ministerio de Cultura el pasado 27 de enero y en la que varios de ellos fueron detenidos e incluso agredidos por el ministro Alpidio Alonso, según se recogieron en grabaciones del acto. Barrero es miembro del movimiento 27N, llamado así por otra manifestación similar dos meses antes, el 27 de noviembre de 2020.

«Apenas abrí la puerta ya venían a por mí. Me condujeron hasta la unidad policial de Santiago de Las Vegas, en el extremo oeste de la ciudad», contaba la semana pasada en su perfil de Facebook la propia Barrero. Según explicó, llegó hasta allí la teniente coronel Kenia Morales Larrea, instructora del proceso penal por delito de Clandestinidad de Impresos, recogido en el artículo 210 del Código Penal, que se había iniciado contra ella el pasado 4 de febrero. La activista contó que la advirtió de «dos cosas, el proceso penal en curso, ahora en fiscalía y con fecha máxima de resolución 24 de marzo, y sobre mis publicaciones y mi participación ciudadana en la defensa del derecho de manifestación y protesta». En este sentido, la teniente coronel le explicó que «no permitirían la protesta pacífica en las calles con carteles que considerasen agresivos con la Revolución».

Carolina Barrero respondió que no había «nada de agresivo en pedir, por ejemplo, una ley de protección animal, o en un cartel que dijera simplemente ‘por el derecho de manifestación y protesta’, que ya recogen los artículos 54 y 56 de la Constitución». «Al final le dije -concluía su mensaje en Facebook-, el derecho de la Revolución a existir no puede estar por encima del derecho de los ciudadanos; la legitimidad de los gobiernos no se gana a base de miedo, control y represión, sino en la defensa plena del derecho de sus ciudadanos por encima de todo bien. Si por sostener y defender estos principios quieren acusarme y procesarme que lo hagan, yo voy a salir siempre».

Anteriormente, Carolina Barrero ya había contado que la seguridad del Estado de Cuba le abrió un expediente de investigación por la denuncia de la agente Kenia. «Me dice el capitán Gustavo que tienen un plazo de hasta diez días para notificarme si la denuncia se retira o se mantiene. Y que me sugiere, a título personal, que mejor regrese a España, porque después esa salida se me podría complicar (el plazo parece que no es para ellos sino para mí)», escribió también en Facebook.

«Lo imprimiria mil veces»

Ella le preguntó al capitán si su abogado podía acceder al expediente de investigación y participar del proceso, y él le «informó que no, que el proceso de investigación es secreto y solo tienen acceso a él los instructores penales/agentes de la seguridad de estado». «Lo digo otra vez: no me he ocultado para hacerlo, lo imprimiría mil veces más; quién necesita ocultarse para imprimir una imagen así -añadió-. La clandestinidad de impresos, por otra parte, es una figura legal que responde a una lógica de otro siglo, de otro tiempo. No fabriquen más casos y, sobretodo, no intenten usar formas de chantaje y de miedo, conmigo no va a funcionar. Estoy convencida de que no he cometido delito».

El caso de Carolina Barrero ha tenido un importante eco en las redes sociales. El conocido artista cubanoamericano Willy Chirino ha asegurado en Instagram: «Hay un proceso en Cuba en contra de la joven Carolina Barrero por imprimir esta imagen… y a mí me encanta! Cuba y la noche son mis dos patrias también».