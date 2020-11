Un periodista se cuela en una videoconferencia secreta de Defensa de la UE

La reunión virtual a puerta cerrada de ministros de Defensa de la Unión Europea este jueves se vio brevemente perturbada por la irrupción en la pantalla de la cita «secreta» de un periodista que aprovechó un descuido de la titular de Países Bajos.

«¿Quién es usted? Está en nuestro sistema. General, ¿qué sugiere que hagamos? General, tiene usted razón: tenemos que invertir en privacidad», dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, al percatarse de la presencia del periodista, cuya foto en camiseta negra destacaba entre el atuendo formal del resto de participantes.

Después Borrell, con humor, le preguntó al reportero qué tal estaba y se interesó sobre si era consciente de dónde se había metido desde su ordenador. «¿Sabe que está participando en una reunión secreta de Defensa?», le preguntó.

El periodista del medio «RTL Niuws», Daniël Verlaan, se identificó inmediatamente como reportero y respondió que sabía que se había infiltrado en la charla digital.

«Lo siento. Soy un periodista de Países Bajos. Siento haber perturbado su reunión. Ya me voy», contestó Verlaan.

