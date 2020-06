Un pasajero italiano sin mascarilla desencadena una violenta pelea en un tren Aunque el país ha entrado en la fase 3 de la lucha contra la epidemia, se mantiene la obligación de utilizar esa protección en lugares cerrados

Se respira cierto nerviosismo en la calle tras más de dos meses de confinamiento. La persona que no cumple con las reglas es mirada a menudo con desconfianza. La exasperación que se crea en tiempos del coronavirus se refleja en la pelea entre dos pasajeros de un tren, registrada en un vídeo que se ha hecho viral. La furibunda pelea se desató en un tren de alta velocidad Milán-Nápoles. Un pasajero que no usaba la mascarilla fue insultado y amenazado por una mujer: «Estás hablando por teléfono y desde que hemos partido estás haciendo lo que te da la gana, pero hay reglas. Tienes que ponerte la mascarilla, si no te vas a tomar viento en coche», le gritó la señora.

Aunque el personal de la compañía ferroviaria intentó poner orden, la mujer continuó con la agresión verbal y amenazas porque al parecer el hombre le puso la mano en el pecho para rechazarla: «¡Me has puesto la mano en el pecho… yo te mato… yo te parto la cara!» , gritó la mujer. El hombre, que no parecía tener intención de obedecerla, la llamaba «maleducada»: «No digo nada porque eres una mujer… Ésta ha perdido la cabeza…». Ella, fuera de sí, se bajó la mascarilla, seguramente para hacerse oír mejor, mientras le reiteraba: «¡Ponte la mascarilla! ¡Punto!». Por fortuna, la sangre no llegó al río. A duras penas, fueron separados por el revisor del tren.

Mascarillas y desinfección

Aunque Italia ha entrado en la fase 3 de la lucha contra la epidemia, se mantiene la obligación de utilizar las mascarillas en lugares cerrados como el transporte público, con el riesgo de multa entre 400 euros y 3.000 euros, y cierre del local desde 5 a 30 días, por violar las reglas sobre la protección individual.

En coincidencia con la pelea en el tren, en una comisión del Parlamento el presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS), Silvio Brusaferro, daba consejos sobre el uso de las mascarillas: «Las quirúrgicas son efectivas durante dos horas o al máximo seis; no hay garantías de que con su reutilización las mascarillas quirúrgicas tengan el mismo rendimiento». Por otro lado, el presidente del ISS advirtió que no se debe exagerar con la desinfección: «Donde las superficies se mantienen limpias, el virus se inactiva fácilmente, pero hay que estar atentos para no exagerar. Las desinfecciones pueden causar efectos no deseados si se usan de manera extensa e intensiva: Un exceso de desinfectantes llega a los desagües y entra en un ciclo».