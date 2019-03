¿Qué pasa ahora con el Brexit? El Parlamento británico ha aprobado este jueves retrasar la fecha de la salida, prevista para el 29 de marzo, hasta al menos el 30 de junio

Iván Alonso Corresponsal en Londres Actualizado: 15/03/2019 03:42h

El Parlamento británico ha aprobado este jueves retrasar la fecha del Brexit, previsto para el 29 de marzo, hasta al menos el 30 de junio. Los diputados han votado, con 412 votos a favor y 202 en contra, prorrogar la ruptura con la Unión Europea, tal y como proponía la primera ministra, Theresa May, en la moción de su Gobierno.

¿Cómo era la moción del Gobierno de May?

Tenía truco. May solicitó en la moción pedir a la UE una prórroga corta pero con sus condiciones. Si los diputados quieren ese aplazamiento, hasta el 30 de junio, la semana que viene tendrán que aprobar el acuerdo de la «premier» que han echado por tierra en dos ocasiones. De lo contrario, tendrán que solicitar a Bruselas una más larga, que implicaría participar en las elecciones europeas del mes de mayo.

¿Y las enmiendas?

Fueron cuatro. La más importante era la propuesta por Sarah Wollaston, diputada del Grupo Independiente, que pedía retrasar el Brexit para dar tiempo a un segundo referéndum.

¿Qué escenarios hay?

La enmienda de May asegura que pedirá a Bruselas una extensión corta, hasta el 30 de junio, pero solo si los diputados aprueban su pacto antes de la semana que viene. Si no lo hacen, entonces la prórroga será más larga en el tiempo y podría hacer peligrar el Brexit. Por supuesto, necesita la aprobación de los 27 miembros de la UE en ambos casos.

¿Habrá otra votación del acuerdo de May?

Se habla de un tercer voto y hasta de un cuarto antes del 29 de marzo. El de la semana que viene parece fijo. Los euroescépticos «tories» y los diputados del DUP, que han echado abajo el pacto en los dos últimos intentos, podrían cambiar de opinión ahora.

¿Se celebrará un segundo referéndum?

La opción fue rechazada claramente ayer, pero porque la estrategia ante este escenario no pareció ser la correcta. Las plataformas políticas que apoyan esta opción se desmarcaron de la enmienda que la pedía y el Partido Laborista, que aseguró hace semanas que apostaría por este escenario, no dio sus votos porque consideró que no era «el momento adecuado».

¿Puede haber elecciones generales?

Si el proceso se alarga en el tiempo, un cambio de Gobierno podría impulsar otra estrategia y buscar un nuevo pacto con una relación más cercana a la UE. Sin embargo, el Partido Laborista tendría que pedir una moción de confianza contra May que varios conservadores deberían apoyar, algo que por ahora parece difícil.