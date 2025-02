Paola San Román, la torera que planta cara al fin de la Fiesta en México

Los toros en la nación hermana sufren un ataque judicial por partida doble: la clausura temporal de la Plaza México , la más grande del mundo, y la retirada de los festejos taurinos como patrimonio cultural inmaterial en algunos estados mexicanos, caso de Nayarit. Ante ... esta escena de prohibición, han surgido figuras como Paola San Román . Esta torera ejecuta sus entrenamientos de salón tras dejar a su hija de cuatro años en el colegio mientras prosigue su licenciatura de Derecho en Querétaro .

El miedo lo sobrelleva con una ardua preparación que le ha permitido cumplir sueños como torear en la Plaza México, donde dio dos vueltas al ruedo, en Pamplona o en Arlés. Su escalafón se nutre con tres orejas en Marbella . La torera mexicana destaca a ABC que lo esencial es tener la «mente clara» para enfrentarse a un morlaco . Una tarea que se le hizo cuesta arriba cuando un incendio en su rancho familiar, durante la Nochebuena de hace un año y medio, provocó el trágico fallecimiento de sus dos abuelos y su tía en menos de tres meses debido a las secuelas de aquella cruenta explosión.

Su recuperación fue lenta, ya que Paola también sufrió quemaduras de tercer grado en las manos , lo que unido al efecto de los medicamentos y el uso de unos guantes especiales, le impedían sujetar el estoque. Pese a todo se lanzó a su primera corrida con las extremidades ensangrentadas y unas heridas abiertas que con la sangre del toro podrían haberle ocasionado infecciones irrecuperables.

El pasado enero sufrió una cogida que le provocó la rotura de cuatro costillas , lo que frenó su vuelta para agosto, obstaculizada también por un cambio de apoderado. Espera volver a torear en España , aunque busca la confirmación en su país. Ve la suspensión de la plaza como «terrible» y no comprende cómo no han reparado « en los miles de ganaderos, subalternos y picadores que han abocado al paro ». Paola se ha unido a la Asociación de Matadores y la Fundación Taurina Azteca que reúne a toreros como Calita, El Chihuahua o Gerardo Adame para aunar esfuerzos en una salida jurídica que revierta el cierre de la Plaza México, que cuenta con 76 años de historia.

El abogado Fernando Hernández Solórzano, dueño del bufete homónimo que posee estrechos lazos sentimentales y profesionales con la Plaza México, avanza ideas sobre la posibilidad de frenar o no la denuncia interpuesta por la asociación civil Justicia Justa que pretende paralizar las corridas de toros asegurando que dañan el medioambiente.

La defensa intentará interpretar el edicto judicial para demostrar adecuadamente que las corridas no afectan a la naturaleza . Este amparo indirecto, de producirse, sería recurrible ante una instancia superior siempre que la Suprema Corte no se haga cargo del asunto y decida en contra de la Fiesta, como acaba de hacer por tres votos a uno al liquidar a los toros como bien patrimonial equiparándolos con las peleas de gallos . « L a justicia de México debe de ser expedita y en seis u ocho meses resolverá la situación», indica el letrado. Mientras tanto, peligra la feria de la capital mexicana ya que seguramente los toros no regresarán durante este año. El gremio reclama respeto.