El padre de una niña enferma se encara con Boris Johnson: «No hay médicos ni enfermeras»

Las imágenes de un careo en el que el padre de una niña enferma reprocha el estado del sistema sanitario público al primer ministro británico, Boris Johnson, cobraron protagonismo este miércoles en los principales medios del Reino Unido.

Durante una visita de Johnson al Whipps Cross University Hospital, en el noreste de Londres, el padre reprochó al jefe de Gobierno que «el NHS (sistema sanitario) ha sido destruido». «No hay suficientes médicos, ni suficientes enfermeras», lamenta el hombre en un pasillo del centro sanitario, como se aprecia en las imágenes que han distribuido diversas cadenas. «¿Le gustaría esto para sus propios hijos?», le espeta el padre, quien asegura que su hija «casi muere» la noche anterior.

"There are not enough doctors, there are not enough nurses. The NHS is being destroyed, and now you come here for a press opportunity"



The father of a sick child confronts Boris Johnson on a visit to a London hospitalhttps://t.co/Yd5A08oLtUpic.twitter.com/OAOi5Q14fG