Otro periodista saudí es asesinado durante las torturas por desenmascarar a la familia real

Se dice que Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser fue asesinado en la cárcel en Arabia Saudí un mes después de que Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado del reino de Estambul, según ha informado «Dailymail».

El sitio de noticias The New Khaleej reportó la muerte de Al-Jasser el sábado citando fuentes de derechos humanos. El informe no ha sido confirmado.

Los grupos de derechos humanos dicen que el Gobierno saudí creía que Al-Jasser tenía secretamente una cuenta de Twitter llamada Kashkool, que exponía las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios y miembros de la realeza.

Los espías saudíes en la sede regional de Twitter en Dubai lo desenmascararon y fue arrestado en marzo, según los informes.

Se dijo que la red de espionaje estaba dirigida por Saud al-Qahtani, el ayudante «asesino» del príncipe heredero Mohammad bin Salman, quien fue degradado tras ser acusado de la crisis de Khashoggi.