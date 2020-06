Otra noche de protestas y disturbios en EE.UU. pese a las amenazas de Trump Las dos autopsias a George Floyd coinciden en que murió por un homicidio

Acababan de pasar las once de noche y un grupo de unas doscientas personas procesionaron este lunes hasta la fachada del Barclays Center, en Brooklyn, donde juega el equipo local de la NBA y donde confluyen dos de las principales arterias del distrito, las avenidas Atlantic y Flatbush. Hincaron las rodillas a tierra, levantaron los brazos y entonaron uno de los gritos de las protestas contra los abusos policiales hacia la minoría negra: «Hands up, don’t shoot», «Tengo las manos arriba, no disparéis».

Era un momento histórico para la principal ciudad de EE.UU. en medio de la mayor oleada de protestas en el país en lo que va de siglo. Nueva York no conocía un toque de queda desde 1943, cuando lo decretó el entonces alcalde, Fiorello LaGuardia, para calmar protestas en Harlem por los disparos de la policía a un soldado negro. La historia se repite ahora con la muerte de George Floyd, el hombre negro que murió a manos de un policía en Mineápolis la semana pasada.

Quienes llegaban al Barclays Center eran los primeros en desafiar un toque de queda en Nueva York en mucho tiempo. La Policía, que trata de de ofrecer una respuesta mesurada en un momento de alta tensión social y política, dejó las cosas estar. Había congregados más agentes que manifestantes y no trataron de imponer el toque de queda. Varios coches y furgones policiales escoltaron al grupo en su marcha pacifica camino del puente de Manhattan, uno de los tres que une Brooklyn con la isla neoyorquina.

Los pocos coches que pasaban por la calle les felicitaban con bocinazos mientras el grupo se disgregaba con el paso de las manzanas. Los manifestantes ocuparon y cruzaron uno de los carriles del puente, el grupo cada vez más delgado, casi en silencio, con la ciudad apagada por el toque de queda, hasta que llegaron a Manhattan , sin provocar a la policía ni hacer destrozos.

La mayoría de las protestas ayer en Nueva York y en el resto del país fueron pacíficas, aunque la violencia, en medio de amenazas de Donald Trump de usar más mano dura, no desapareció. La Gran Manzana no fue una excepción y los saqueos que había vivido el domingo el Soho -una de las zonas comerciales más exclusivas de Nueva York- se trasladaron el lunes al Midtown. Hordas de jóvenes, muchos de ellos menores, asolaron tiendas y negocios. L a mayor parte del pillaje ocurrió antes de que empezara el toque de queda, por lo que las autoridades lo han adelantado para este martes a las ocho de la tarde. Las protestas más tardías en Manhattan fueron en Times Square, donde al filo de la medianoche hubo enfrentamientos con la policía y arrestos.

Gases lacrimógenos en la visita de Trump

Las manifestaciones se repitieron en el resto de las grandes ciudades del país, como lleva ocurriendo desde el fin de semana. Los disturbios fueron abundantes en Washington, la capital, en un día en el que la policía lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos para que Trump visitara una iglesia cercana a la Casa Blanca que había sido atacada en la víspera. La decisión de hacer hueco con el uso de la fuerza para sacarse una foto le cubrió de críticas, después de que por la tarde exigiera a los gobernadores de los estados más dureza contra los manifestantes, les calificara de «débiles» y amenazar con desplegar al ejército.

Los disturbios también fueron graves ciudades como Los Ángeles, donde una protesta pacífica acabó con violencia y pillajes; Chicago, donde se vivieron duros enfrentamientos con la policía, o Buffalo, en el estado de Nueva York, donde un coche de manifestantes embistió a un grupo de policías y dejó varios heridos.

La necropsia de la familia incide en que murió por asfixia. La oficial alude a enfermedades cardiacas y el uso de drogas

En Mineápolis, la situación avanzaba hacia la calma el lunes después de que partes de la ciudad fueran incendiadas y destrozadas en los disturbios posteriores a la muerte de Floyd. Las horas del toque de queda se redujeron, parte del operativo de la Guardia Nacional fue replegado y la atención se concentró en la autopsia de Floyd. Se conocieron dos informes forenses sobre el fallecimiento, uno pedido por la familia de Floyd y otro por las autoridades del condado de Hennepin.

Ambas autopsias coinciden en que fue un homicidio pero difieren de su causa. Según el informe solicitado por la familia, murió por asfixia, después de que el agente involucrado, Dereck Chauvin, apretara con su rodilla contra el cuello durante casi nueve minutos. La autopsia de las autoridades, sin embargo, asegura que murió por una «parada cardiopulmonar al ser sujetado por un agentes del orden» y mencionó la influencia de enfermedades cardiacas previas y el uso de drogas.