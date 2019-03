La Primer Ministro, Theresa May, este domingo - AFP

Once ministros conspiran para forzar la salida de Theresa May, según «The Sunday Times» Según el diario, lo intentarán en la reunión del Gabinete semanal de mañana y nombrarán a un líder interino provisional. Según la BBC, May puede conseguir apoyo suficiente en el Parlamento para su acuerdo del «brexit» si promete dimitir