¿Qué ofrece Boris Johnson para irse de la UE con acuerdo? La clave está en la oferta de cuatro años sin fronteras interiores entre Irlanda e Irlanda del Norte

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha presentado en la clausura del Congreso «tory» lo que puede ser su última oferta para que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista el 31 de octubre, se produzca con un acuerdo bilateral. Estas son las claves:

¿Qué es lo sustancial de la oferta de Johnson?

Básicamente lo mismo que negoció en su día su antecesora Theresa May, excepto lo relativo a la futura frontera entre Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte, que quedaría fuera. May ofreció un mecanismo denominado «backstop», una salvaguarda para que no vuelva a levantarse una frontera interna en la isla, que contraviene los acuerdos de paz de Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. Johnson ofrece su propia fórmula denominada «dos fronteras para cuatro años». El periodo transitorio durará hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Qué pasará con Irlanda del Norte?

El Ulster dejaría la UE el 31 de diciembre de 2020 como el resto del Reino Unido, pero durante cuatro años seguiría sujeta a la Unión Aduanera comunitaria. Durante ese periodo por tanto no habría control en el intercambio de mercancías, fondos y personas entre Irlanda y el Ulster. Finalizará en 2025.

¿Y habrá controles en el Mar de Irlanda?

Sí, habrá controles de las mercancías que por mar se dirigen hacia Irlanda del Norte para comprobar que se ajustan a los estándares de la UE. La líder del partido protestante del Ulster, el DUP, se mostraba al principio reaccia, pero ahora ha dicho que acepta este acuerdo como «pragmático».

¿Qué pasará a partir de 2025?

Si el plan de Johnson de cuatro años sin controles interiores en la isla de Irlanda funciona bien, en 2025 los parlamentos de Dublín y Belfast podrían acordar prorrogar por el tiempo que quieran la permanencia en la unión aduanera, es decir, la ausencia de controles fronterizos.

¿Cuándo sabremos si la UE acepta el plan de Johnson?

Lo sabremos en diez días. Tiempo suficiente para que la Comisión Europea ponga en circulación el plan entre los 27 estados miembros restantes, y obtenga una respuesta antes del Consejo Europeo del 17 de octubre.