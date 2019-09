Nuevos disturbios entre Policía y manifestantes en Hong Kong

Continúan los enfrentamientos en Hong Kong entre policía y manifestantes en la decimosexta semana de protestas contra las carencias democráticas imperantes en la zona.

La Policía ha respondido con gas lacrimógeno y numerosas detenciones a losdisturbios que se han producido en dos centros comerciales tomados por los manifestantes, que han vuelto a forzar la paralización de la red de transporte de la ciudad.

En concreto los manifestantes han tomado los centros comerciales e Sha Tin y Nam Cheong apuntando directamente a las empresas que consideran alineadas con el Gobierno chino y forzando su cierre. En Sha Tin la tensión ha escalado hasta que la Policía ha utilizado gas lacrimógeno, según informa el «South China Morning Post».

En las calles los manifestantes han levantado barricadas con mobiliario urbano, en algunos casos incendiándolos, mientras la Policía se ha concentrado en la protección de la red de transporte y en mantener el aeropuerto en funcionamiento. Sin embargo, no han podido evitar el cierre de las estaciones de metro (MTR) de Sha Tin y Kowloon. También ha cerrado el centro comercial Maritime Square de Tsing Yi.

Los antidisturbios han utilizado gas lacrimógeno en la calle Tam Kon Po, en el barrio de Sha Tin, mientras que los manifestantes han arrancado adoquines para lanzarlos contra los agentes. En la zona están desplegados los temidos miembros del Equipo Táctico Especial, los «raptors».

La estrategia de los manifestantes ha vuelto a ser la de convocar las concentraciones a través de redes sociales, forzar el cierre de los comercios o estaciones de metro y rápidamente dispersarse para concentrarse en otro lugar.

Así, un grupo de manifestantes desplazado desde Sha Tin se ha concentrado junto a la ribera del río Shing Mun, donde han lanzado una bandera china al agua.

El sábado ya se produjeron disturbios en los que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes en el parque Tuen Mun, donde estaba prevista otra protesta local. Además, grupos de simpatizantes de China retiraron los mensajes contra el Gobierno de Hong Kong en los «Muros de Lennon».

