El nuevo líder de la izquierda italiana aparta a Renzi del PD Zingaretti ganó las primarias del partido socialdemócrata con el 70% de los votos

Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 04/03/2019 21:32h

La izquierda italiana tiene un nuevo líder. Nicola Zingaretti, de 53 años y actual presidente de la región Lazio, fue elegido el domingo nuevo secretario del Partido Democrático (PD) con una abrumadora mayoría (casi el 70%) en las primarias del principal partido de la izquierda italiana. Se acercaron a las urnas 1,8 millones de personas, que tuvieron que pagar dos euros para votar. Con su arrolladora victoria, Zingaretti, hermano menor del popular actor protagonista de la serie del comisario Montalbano, empieza una nueva etapa del partido socialdemócrata italiano, derrotando al «renzismo». El ex primer ministro, Matteo Renzi, es pasado. El nuevo secretario creció en el aparato del partido -fue dirigente en las juventudes comunistas- y ha ganado tres elecciones administrativas, una en la provincia de Roma y dos en la región Lazio.

«¡Hoy inicia un nuevo partido. Viva la democracia italiana!». Estas fueron las primeras palabras de Zingaretti tras ser elegido. Sin duda, para Italia, que tiene un gobierno de coalición populista prácticamente sin oposición hasta ahora, es una buena noticia el hecho de que el PD tenga por fin un líder, pues el partido lleva ya dos años en el limbo de la política, lo que motivó que en las pasadas elecciones generales de hace un año obtuviera el peor resultado de su historia (18%).

La primera tarea del nuevo secretario del PD es unir a las diversas corrientes del partido. En este sentido, su liderazgo será lo más opuesto a Matteo Renzi. Mientras el ex primer ministro liquidó a la «vieja guardia» del partido, Zingharetti busca la unidad. Al contrario de Renzi, considera que el secretario del PD no debe ser automáticamente el candidato a primer ministro. Por esta razón, Zingaretti ha decidido proponer como presidente del Partido Democrático al ex primer ministro, Paolo Gentiloni, que podría ser candidato a «premier» convirtiéndose en una suerte de Romano Prodi. Para las elecciones europeas, su objetivo es superar al Movimiento 5 Estrellas.