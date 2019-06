Nueve fallecidos tras estrellarse un avión en Hawái

Los nueve ocupantes de un pequeño avión bimotor han fallecido tras estrellarse el aparato este viernes por la noche en un aeródromo en el norte de Hawái, según han confirmado las autoridades a la cadena CNN.

El suceso ocurrió cerca del aeródromo de Dillingham, en el norte de la principal isla del archipiélago, la de Oahu, que alberga a la capital del estado, Honolulu.

«Con extrema tristeza tenemos que informar que los nueve ocupantes del avión no han sobrevivido», ha lamentado el Departamento de Transportes de Hawái.

El avión se incendió nada más estrellarse cerca de la valla del perímetro de las instalaciones, bastante lejos de la pista de aterrizaje, por razones todavía bajo investigación, ha explicado el jefe del Departamento de Bomberos de Honolulu,

