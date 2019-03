Nueva dimisión en el Gobierno de May por el posible retraso del Brexit El secretario de Estado de Agricultura, George Eustice, en el pasado fue miembro del euroescéptico UKIP

Otra más, y ya van catorce dimisiones en el seno del Gobierno desde que Theresa May es primera ministra británica. El último en salir del Ejecutivo es el secretario de Estado de Agricultura, George Eustice, que presentó ayer su dimisión al no estar de acuerdo con la nueva estrategia adoptada por May en la que abre la puerta a un posible retraso del Brexit si así el Parlamento lo solicitá el próximo 14 de marzo.

Eustice, ferviente euroescéptico y exmiembro del partido eurófobo UKIP, atacó duramente a la «premier» en su carta de renuncia. En ella, cargó contra la nueva propuesta de May de dar voto a la Cámara de los Comunes para pedir una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, porque cree que «conducirá a una serie de eventos que culminarán con la Unión Europea dictándonos los términos de cualquier extensión solicitada y la humillación final del país».

No obstante, el ya exmiembro del Gobierno británico anunció que votará a favor del plan B que la primera ministra llevará ante el Parlamento antes del 12 de marzo. Eso sí, recordaba que hasta ahora había sido fiel a May a pesar de los «indignos repliegues» que esta ha llevado a cabo en sus diferentes propuestas para el Brexit.

«Cambios legales»

Un posible retraso del Brexit del que los más euroescépticos «tories» no quieren ni oír hablar. De hecho, este último movimiento de May les ha pillado a pie cambiado y podría haber creado, incluso, una brecha en esta facción. El último ejemplo de ello son las palabras de uno de sus líderes en el Parlamento, el radical eurófobo Jacob Rees-Mogg que abrió la puerta a apoyar el pacto de May si conseguía «cambios legales» en la salvaguarda del Brexit a pesar de no reabrir el acuerdo de retirada. Una postura, la de aceptar un posible anexo al pacto, impensable hace unas semanas cuando este grupo de diputados conservadores, que se agrupa en el llamado European Research Group (ERG), se negaba en rotundo a aceptar estas posibles cesiones por parte de Bruselas. Ahora, viendo como el proceso puede retrasarse o incluso voltearse en un nuevo referéndum, espoleado por el partido laborista, los brexiters podrían considerar el plan de May como la opción menos mala de las que se le presentan en estas decisivas semanas.