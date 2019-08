Un niño de nueve años es asesinado por su tío después de que un hombre le ofreciera 500 dólares por ello El autor intelectual es un anciano de 74 años que odiaba al menor por interponerse en una relación amorosa con una familiar y por robarle fruta

ABC Actualizado: 28/08/2019 13:18h

Un niño de nueve años fue asesinado el pasado viernes con un arma blanca en el municipio de Candelaria de la Frontera, en El Salvador. José Julián Martínez Trinidad, que cursaba segundo grado en el centro escolar del cantón Casas de Tejas, fue degollado por su propio tío.

Pablo Gilberto Vásquez Martínez, de 19 años y tío de la víctima, ha sido detenido por la Policía Nacional Civil como la persona que ejecutó el asesinato. Sin embargo, otro hombre, José Antonio Cruz, de 74 años, está acusado de ser el autor intelectual, que habría pagado 500 dólares a Vásquez para que llevase a cabo el crimen.

Aunque aún no se ha confirmado el móvil, se especula con que la muerte del niño pueda tener relación con las intenciones amorosas de Cruz con una familiar del niño, ante las cuales éste se oponía. Asimismo, Cruz era el dueño de la propiedad en la que vivía la víctima y se quejaba de que Martínez le robaba las frutas.

La Delegación de la @PNCSV de Santa Ana presentó este lunes varias capturas, entre ellos Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 18 años, y José Antonio Cruz, de 74, en Candelaria de la Frontera, acusados del asesinato de un menor de 9 años. pic.twitter.com/o0HJsKnxq8 — Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) August 26, 2019

Según fuentes policiales, hay un tercer implicado que está identificado pero no ha sido aún capturado. Este individuo habría acompañado al asesino en el momento del crimen. El autor material confesó el pasado lunes haber matado al menor después de que Cruz le ofreciese una recompensa económica. «Lo maté porque él [Cruz] me dijo que me iba a dar 500 dólares [...] y no me los pagó», señaló el detenido añadiendo que en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

En estos momentos se está buscando el arma del crimen, ya que solo se ha encontrado la ropa ensangrentada que portaba el asesino. Cruz, por su parte, mantiene su inocencia y se ha desvinculado del crimen.