¿Por qué se niega Trump a ponerse la mascarilla? El presidente de Estados Unidos no utiliza ese tipo de protección, recomendada a los ciudadanos para que logren no contagiarse

En su primer viaje de trabajo desde que declarara oficialmente el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, el presidente Donald Trump visitó el martes una fábrica de máscaras sanitarias en Arizona , pero se negó a ponerse una él mismo. Trump ha dicho en varias ocasiones que el uso de máscaras que cubren nariz y boca es sólo una recomendación y que él no las llevaría siempre.

Antes de partir para Arizona, en la base aérea de Andrews en Maryland, Trump fue preguntado por el asunto. «No, no lo he decidido porque no sé si es un entorno de llevar máscara, si lo es, ciertamente lo haría. Lo sabré cuando llegue allí. Pero me la pondría. Si es un entorno de máscara , no tendría ningún problema».

Después, Trump se mostró irónico: «Si se supone que debo pronunciar un discurso, me dirán ustedes: ¿debería dejarme la máscara puesta cuando hablo? No lo sé. Simplemente, no suena bien . Pero si es un entorno de máscara, ciertamente usaría una máscara». Finalmente el presidente llevó gafas protectoras pero no máscara.

Es cierto que llevar máscaras comunes, que no protegen a quien las lleva sino a los demás, es sólo una recomendación de las autoridades sanitarias , aunque la inmensa mayoría de comercios en estados afectados impide entrar a quien no las lleva. Los periodistas que acompañaban a Trump en el viaje informaron además de que en la fábrica Honeywell de Arizona había carteles que decían: « Obligatorio el uso de máscaras ».

Más controversia con Pence

No es esta la primera polémica en la Casa Blanca por el uso de máscaras. El martes de la semana pasada el vicepresidente, Mike Pence, se negó a llevar máscara en una visita a una clínica en Minnesota, donde se vio con personal sanitario. Ante las críticas a su decisión, Pence alegó primero que la clínica no le había pedido llevar máscara y después que él se hace la prueba frecuentemente y siempre ha dado negativo.

Finalmente, en un mitin virtual emitido el domingo en Fox News, Pence admitió que se equivocó y que debería haber llevado la máscara. « No pensé que fuera necesaria , pero debí habérmela puesto», dijo el vicepresidente. En otra visita a una fábrica en Indiana, la llevó.

Lo cierto es que muy poca gente lleva máscaras en la Casa Blanca. Las medidas sanitarias, eso sí, son máximas. Todos los que entran en el recinto donde vive y trabaja el presidente reciben una prueba rápida de coronavirus que da resultados en 15 minutos . Además se ha restringido el acceso a personal únicamente esencial y a un grupo muy reducido de periodistas.