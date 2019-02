El negociador de May revela de copas los planes del Brexit Olly Robbins estaría esperando un retraso, una opción que May dijo que no estaba sobre la mesa

May pide al Parlamento más tiempo para negociar con la UE Un periodista de ITV News se encontró el pasado lunes al negociador del Brexit de Reino Unido, Olly Robbins, en el bar de hotel donde él tambien se estaba hospedando en Bruselas. «Nos dimos cuenta de que Olly Robbins también estaba en el mismo hotel. Él también estaba tomando una copa», ha asegurado en la nota publicada en su medio. El profesional cuenta que lo vio con dos colegas y otros invitados y que lo podían escuchar claramente mientras hablaba sobre «el Brexit, el gabinete y los parlamentarios». «Hablaba de tal manera que no tenías que escuchar mucho para escucharlo. Pero para ser claros, estaba escuchando fragmentos de su conversación y no todas las palabras», dijo. En su opinión, el negociador espera que la elección de los parlamentarios sea o bien respaldar el acuerdo de May o extender las conversaciones con la UE. «El problema es si Bruselas es clara en cuanto a los términos de la extensión», se le escuchó decir. «Al final, probablemente solo nos darán una extensión». La primera ministra ha dicho constantemente que se van de la UE el 29 de marzo y que ella no se involucrará en una discusión sobre el retraso de su partida. Ahora parece que su negociador principal está esperando un retraso, una opción que May dijo que no estaba sobre la mesa. Robbins agregó que pensaba que el temor a una extensión prolongada del Artículo 50 podría centrar la atención de los parlamentarios. Segúne el periodista, Robbins sugirió: «hay que hacerles creer que la semana que comienza a finales de marzo, la extensión es posible, pero si no votan por el acuerdo, entonces la extensión es larga». Temas Brexit

