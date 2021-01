Navalni reta a Putin y regresa hoy a Moscú pese al riesgo de ser detenido El líder opositor tiene previsto tomar un vuelo con la aerolínea rusa Pobeda desde el nuevo aeropuerto de Berlín y aterrizará en el aeropuerto Vnukovo de la capital rusa en torno a las 17:20 hora española

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Actualizado: 17/01/2021 11:59h

El principal opositor del presidente Vladímir Putin, Alexéi Navalni, en Alemania desde el pasado mes de agosto tras ser envenenado en la ciudad siberiana de Tomsk, regresa este domingo por la tarde a Moscú y se expone a ser detenido nada más poner pie en su tierra natal. Anunció su regreso a través de sus cuentas de Telegram y Twitter: «El domingo 17 de enero regresaré a casa en un vuelo de la compañía "Pobeda" (Victoria), id a recibirme», escribió Navalni en las redes sociales.

Navalni, de 44 años, tiene previsto tomar un vuelo con la aerolínea rusa Pobeda desde el nuevo aeropuerto de Berlín y aterrizará en el aeropuerto Vnukovo de la capital rusa en torno a las 17:20, hora peninsular española. Y aunque pidió a sus seguidores que se reúnan con él allí, la oficina del Fiscal de Moscú ha advertido de que no se celebren manifestaciones no autorizadas en las instalaciones del aeropuerto.

Navalni se ha recuperado desde agosto en Berlín, en donde estuvo internado durante el verano para ser tratado de la intoxicación sufrida con la sustancia «Novichok», catalogada como arma química y con la que también fueron atacados en Salisbury (Reino Unido) el exagente Serguéi Skripal y su hija.

El líder opositor sostiene que «nunca me planteé la cuestión de si vuelvo o no a Rusia. Sencillamente porque nunca me fui, aparecí en Alemania en un dispositivo de cuidados intensivos por la única razón de que intentaron matarme». En un vídeo publicado en Instagram, insiste en que «no fui yo quien eligió ir a Alemania, que es un país genial, pero no llegué allí por mi propia voluntad».