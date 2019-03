Nasrin Sotudé, la abogada de la lucha anti «hijab» obligatorio que desafía al régimen de los ayatolás Sotudé se enfrenta a una condena de 38 años de cárcel y 148 latigazos por «espionaje y propagación de propaganda insultante contra el líder supremo de Irán»

Nasrin Sotudé, una destacada escritora, abogada y activista por los derechos humanos, fue abruptamente detenida el pasado 13 de junio y enviada a la prisión de Evin. Su arresto, según destacan variadas organizaciones pro DD.HH., tuvo lugar por su apoyo legal y su defensa de las mujeres que se enfrentaban a cargos por manifestarse en contra del velo obligatorio. Sotudé se enfrenta a una condena de 38 años de cárcel y 148 latigazos por «espionaje y propagación de propaganda insultante contra el líder supremo de Irán».

Sotudé ya había sido encarcelada en 2010 (hasta 2013) por «dañar la seguridad nacional». «Me soltaron pero no he sido liberada. Para mí, esta suerte de libertad no tiene significado alguno mientras mis amigos sigan estando entre rejas», expresó en una entrevista para la revista estadounidense «The New Yorker».

El marido de Sotudé, Reza Khandan, escribió en Facebook que la sentencia fue de décadas en la cárcel y 148 latigazos, inusualmente severo incluso para Irán, que reprime con fuerza la disidencia e impone regularmente sentencias de muerte para algunos delitos.

«Es absolutamente impactante que Nasrin Sotudé se enfrente a casi cuatro décadas de cárcel y 148 latigazos por su trabajo pacífico de derechos humanos, incluida su defensa de las mujeres que protestan contra las leyes de hijab forzadas y degradantes de Irán. Nasrin Sotudé debe ser liberada de inmediato y sin condiciones, y esta frase obscena debe ser anulada sin demora», dijo Philip Luther, Director de Investigación y Defensa de Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

La noticia llega días después de que Irán nombrara un nuevo jefe del poder judicial: Ebrahim Raisi, un clérigo de línea dura y protegido del líder supremo ayatolá Ali Khamenei. Se considera que el nombramiento debilita la influencia política del «moderado» presidente Hassan Rohani.

Según Amnistía, para la sentencia se aplicó el artículo 134 del Código Penal de Irán, que permite a los jueces usar su criterio para imponer una sentencia más alta que el requisito legal máximo cuando un acusado se enfrenta a más de tres cargos. Así el juez, Mohammad Moghiseh, aplicó la sentencia legal máxima para cada uno de sus siete cargos y luego agregó otros cuatro años a su condena total, elevándola del máximo estatutario de 29 a 33 años.

«Nasrin Sotudé ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres y denunciar la pena de muerte. Es absolutamente indignante que las autoridades de Irán la estén castigando por su defensa de los derechos humanos. Su condena y sentencia consolidan la reputación de Irán como una cruel opresora de los derechos de las mujeres», denunció ayer la ONG.

Sotudé comenzó su activismo en 1991 escribiendo la publicación nacionalista-religiosa Daricheh Goftegoo. Siendo la única mujer de la redacción, uno de sus primeros proyectos fue preparar una serie de entrevistas, informes y artículos sobre mujeres iraníes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que su editor se negó a presentar, según se recoge en el portal de la asociación mundial de escritores PEN.

En 2003 Sotudé consiguió su licencia para ejercer la abogacía que le permitió especializarse en la defensa de los derechos de mujeres y niños. Entre sus clientes se encuentran periodistas como Eisa Sharkhiz; políticos como Hashmat Tabarzadi, jefe del grupo de oposición prohibido Irán, el Frente Democrático; y abogados como la ganadora del Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi.

En los últimos años, Sotudé ha defendido esencialmente a mujeres acusadas de violar la ley del velo obligatorio de Irán. Durante un brote de protestas en diciembre de 2017 y enero de 2018, varias mujeres que participaban en la protesta de Girls of Revolution Street fueron arrestadas por quitarse el pañuelo en público para manifestarse en contra del código de vestimenta obligatorio. El artículo 638 del código penal de Irán exige que las mujeres que aparecen en lugares públicos o caminos sin usar el hijab serán condenadas a prisión, castigos corporales o multas.