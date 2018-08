«Nadie se planteó un atentado: estaba claro el mal estado del puente» El experto en Transportes Enrico Musso asegura que la intensidad de uso de la autopista en ese tramo «determinó su deterioro tan acelerado»

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma Actualizado: 16/08/2018 02:36h

Muchos genoveses con los que uno habla en estas horas dramáticas te explican que la posibilidad del desplome del puente Morandi estaba en el aire. Por eso, en nuestra conversación con Enrico Musso, profesor de Economía de los Transportes en la Universidad de los Estudios de Génova, comienzo preguntándole por qué la gente tenía ese fuerte presentimiento de un posible desplome del puente.

«La situación era tan dramática en relación con el puente Morandi que cuando se ha desplomado ninguno ha pensado en la posibilidad de que hubiera sido un atentado terrorista. Para todos los genoveses estaba claro que el puente se había derrumbado por causas relacionadas con el propio puente, estructurales o de mantenimiento, que ahora deberá establecer la magistratura», dice Musso.

Si estaba tan claro que el puente ya se había hecho viejo y se había deteriorado demasiado, ¿por qué no se construyó otro puente o se buscó una alternativa?

Se debatió durante treinta años esa posibilidad de construir una autopista en sustitución de la actual, pero no se hizo y la consecuencia es que se ha sometido al puente Morandi a demasiado tráfico y durante demasiados años.

¿Dónde hay que buscar las causas del desastre?

Las estructuras han cedido. Está claro que la intensidad de uso ha determinado ese deterioro tan acelerado que incluso había sido previsto por colegas ingenieros. Aquí hay responsabilidad de manutención, pero hay mucha responsabilidad también política por parte de quien tuvo que adoptar decisiones y no lo hizo. Era una obligación política encontrar alternativas a un puente que desde hacía mucho tiempo era viejo, estaba muy desgastado y, como desgraciadamente se ha podido comprobar, era también peligroso.

Cuesta trabajo entender que ese debate se prolongara durante décadas sin adoptar ninguna decisión. ¿Cómo fue posible?

Simplemente porque la política estaba muy dividida. Se aprobó un plan, pero no se llevó a cabo e incluso ha sido puesto en duda por el actual ministro de Transsportes (Danilo Tonnelli, del Movimiento 5 Estrellas), quien dice que no era necesario. Al menos lo decía hasta ayer, quizás hoy pueda ver que es necesario, pero ya es demasiado tarde.

¿Cuáles serán las repercusiones socioeconómicas concretas de la desaparición del puente Morandi?

Será un desastre para Génova, porque la ciudad queda dividida en dos. Así que las consecuencias sociales y económicas serán de gran trascendencia para Génova y también para Italia. El tráfico de todos los genoveses se hacía a través de este puente, que era fundamental también para acceder al puerto de carga y al puerto de pasajeros para subir a cruceros o ferris. A partir de ahora, para quien pasaba por este viaducto la alternativa será hacer un rodeo de 150 kilómetros por autovía, o bien ir por una carretera urbana donde se encontrará una parálisis casi total. Esta catástrofe tendrá también repercusión para Italia, porque en la plataforma portuaria Génova-Savona pasan las dos terceras partes de las mercancías del país.

¿Hasta qué punto el desplome del puente Morandi, un símbolo de Génova, constituye hoy con su hundimiento un símbolo de un cierto descuido o negligencia en la política del país, al menos por lo que se refiere a sus infraestructuras?

Sí, es verdad. Casi no han pasado veinticuatro horas de la tragedia y todos se echan mutuamente las culpas. Unos por no haber hecho infraestructuras, otros por no haber hecho el debido mantenimiento. Todos dicen que la culpa es de Europa por haber exigido austeridad presupuestaria que luego ha dejado sin dinero a las ciudades. Pero la verdad es que ni se han hecho propuestas. Lo grave es que Italia tiene un problema de credibilidad de su clase política. Lo vemos claramente con esta tragedia.