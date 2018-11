Muni Jensen: «Donald Trump tiene las siete vidas de un gato» La periodista asegura que el presidente de EE.UU. tiene una «gran capacidad para generar miedo» cuando lo necesita

La asociación bilbaína Mujer Siglo XXI rindió homenaje el pasado jueves al reputado periodista Manuel Erice, corresponsal de ABC en Washington, que falleció a causa de un cáncer. Un acto que contó con la participación especial de la analista política Muni Jensen (Cali, Colombia), quien colaboró con el navarro en la redacción del libro «Trump. El triunfo del showman».

Una jornada muy emotiva por la todavía cercana fecha de la muerte de Manuel Erice.

Sin duda fue un día completamente agridulce, lleno de recuerdos, porque además hacía exactamente dos años que empezamos a escribir nuestro libro. Vivimos una gran historia juntos que empezó después de la trasnochada victoria de Trump y que terminó de forma maratoniana la jornada de su toma de posesión.

¿Cómo recuerda esa etapa de colaboración con Erice?

Nunca me daba tregua (ríe). Una vez tuve que viajar por trabajo a Cartagena (Colombia) con mi jefe, una jornada larguísima que duró hasta la noche, y cuando llamé a Manuel para decirle que no podía más me dijo: «Ok, allá va el capítulo siete, revísalo tranquila que el ocho no lo tienes que revisar». Teníamos unos horarios de locura, terminábamos a las tres o las cuatro de la mañana. Además lo teníamos que escribir en mi casa porque yo tengo dos hijos adolescentes y necesitaba estar con ellos. Así que él llegaba todas las mañanas a la misma hora en traje y con maletín, muy elegante.

«Trump, el triunfo del showman» se convirtió en todo un éxito de ventas. La sombra del magnate continúa siendo alargada.

Es impresionante, porque cuando lo escribimos nunca pensamos que sería un libro de futuro. Era un libro periodístico que se tenía que escribir y consumir rápido. Pero sigue teniendo vigencia gracias también a la enorme consistencia de Donald Trump después de dos años como presidente.

Esta misma semana, los demócratas tomaron la Cámara de Representantes. ¿Fue una sorpresa?

No creo que haya habido grandes sorpresas en estas últimas elecciones. Estaba escrito que la Cámara iba a pasar al partido demócrata no solamente por Trump, sino porque es una especie de fórmula que ocurre y siempre. Se produce un cambio. Fue por esta razón por la que creo que Trump se enfocó sobre todo en el Senado, con lo cual ha cantado victoria.

Hay representantes homosexuales, musulmanes y muchas más mujeres. Hay quienes catalogan estas elecciones de históricas.

Tienen elementos históricos que son consecuencia de los cambios demográficos que se han producido en la sociedad estadounidense. Afortunadamente estos cambios se han visto representados en el Congreso. Hay más mujeres, aunque 79 en una cámara de 435 personas me siguen pareciendo pocas. Llama también la atención que solo dos sean republicanas. También hay 40 mujeres de color, musulmanas, una lesbiana, gente joven. Hay que seguir con atención a Alexandra Ocasio-Cortez, que ha sido una revelación por haber derrocado a un congresista muy querido en Nueva York como Joe Crowley.

¿Qué consecuencias políticas pueden tener el resultado de estas elecciones?

Creo que lo más importante que hay que resaltar es el hecho de que se abre una puerta para iniciar no una, sino varias investigaciones contra Donald Trump. Sobre la trama rusa, sus finanzas, los motivos por los que cesó a James Comey, el director del FBI. Hay rumores de que se van a poner en marcha estas iniciativas de juicio político en el 2019.

¿Cree que ha podido comenzar el declive del Gobierno de Trump?

Donald Trump tiene las siete vidas de un gato, siempre que está a punto de caer derrotado resucita. Tiene una gran capacidad para generar miedo cuando es necesario buscar alianzas. Como no tiene límites, tiene una enorme flexibilidad para distorsionar una noticia o crear una tormenta cuando una cuestión le incomoda.

La campaña electoral en EE.UU. comenzó el pasado miércoles. ¿Cuáles cree que serán las claves?

Hay algunas incógnitas. El partido demócrata necesita formar en dos años un discurso que le permita recoger el descontento de la gente. También será un factor importante la economía, que después de diez años de bonanza parece que va a frenarse. En lo que respecta al exterior influirá la guerra comercial con China y la relación de Trump con los organismos internacionales. Por último también va a ser clave la política migratoria, que será determinante tanto en la agenda demócrata como en la republicana.