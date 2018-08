Las mujeres denuncian el machismo de la política francesa «Toda mi carrera política ha estado “sembrada” de incidentes sexistas», insiste Anne Hidalgo, alcaldesa de París

Juan Pedro Quiñonero

Entre los políticos franceses «abundan» los «machistas» y «acosadores», denuncian al unísono Anne Hidalgo (alcaldesa de París, socialista), Valérie Précesse (presidenta de la región Isla de Francia, conservadora), Marlène Schiappa (feminista, secretaria de Estado para la igualdad de sexos), Clémentine Autain (extrema izquierda) y Sandrine Rousseau (ecologista)…

Entrevistadas por el semanario «La Journal du Dimanche (JDD)», todas denuncian en términos muy similares el «universo machista» de la vida política francesa, con ejemplos muy gráficos.

Hidalgo recuerda un congreso político internacional que terminó, para ella, con un rosario de invitaciones para «subir» a la habitación del hotel de «personalidades» de distinta tendencia política. Sin olvidar el caso de un político francés que llegó a declarar: «No sé qué le ven los hombres a esta señora… todos quieren que les haga una felación…».

«Toda mi carrera política ha estado “sembrada” de incidentes sexistas», insiste Anne Hidalgo. A su modo de ver, en Francia, el modelo político se «rige» por códigos «viriles» y «machistas», en detrimento de las mujeres

Précesse, ex ministra de Nicolas Sarkozy, agrega: «He tenido muchos colegas que se creían “graciosos” haciendo “chistes” sobre mi silueta y mis presuntos gustos íntimos…». Y añade: «En nombre de la ola del #MeToo quizá hubo excesos, pero el riesgo, ahora, es caer en el extremo contrario, la trivialización, para volver a la carga del sexismo y el acoso ordinario».

A juicio de Valérie Précesse, «el movimiento #MeToo no habría servido para nada si las mujeres tiran la toalla… seguimos siendo víctimas de códigos y comportamientos inadmisibles».

Antigua militante feminista, secretaria de Estado de Emmanuel Macron, Marlène Schiappa comenta: «Muchos hombres políticos no comprenden que no se les reprocha sus intentos de seducción, si no el acoso machista. El mundo de la política es un mundo donde la seducción es omnipresente y funciona a muchos niveles, a través de las relaciones de poder. A partir de ahí, quizá sea oportuno dejar claro que es legal y que es ilegal. En nuestra clase política hay bastantes acosadores».

Sandrine Rousseau, personalidad importante del ecologismo francés, comparte esa opinion de fondo: «La política francesa está podrida por el sexismo y el acoso machista, a muchos niveles».

Clémentine Autain, diputada de extrema izquierda por el departamento de la Seine-Saint-Denis, añade: «Es necesario que las mujeres sigan denunciando el machismo ordinario, de cada día...».