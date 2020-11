Los ministros peruanos dimitirán tras los dos muertos en las protestas contra el presidente Merino El líder del Congreso ha pedido también la renuncia del mandatario, que llegó al cargo el pasado lunes

Paola Ugaz SEGUIR Corresponsal en Lima Actualizado: 15/11/2020 11:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Congreso de Perú ha pedido la salida del presidente interino, Manuel Merino, a menos de una semana de haber asumido el cargo en reemplazo del destituido Martin Vizcarra, tras responsabilizarlo de la represión policial a los manifestantes que el sábado se cobró dos vidas.

En el sexto día de protestas contra Merino, la Policía disparó perdigones de goma a los manifestantes y acabó con la vida de dos estudiantes universitarios: Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años. Ambos murieron desangrados tras ser atacados por los agentes con armas de fuego.

El despliegue de la Policía para reprimir a los manifestantes, de los que ABC fue testigo durante toda la semana, consistió en el uso de camiones con agua; armas de fuego que disparaban perdigones de goma y canicas de vidrio; uso indiscriminado de gases lacrimógenos y motos en movimientos para disolver las protestas.

Las protestas se iniciaron después de que el pasado 9 de noviembre se destituyera con 105 votos al presidente Martín Vizcarra, por incapacidad moral permanente tras recibir supuestamente sobornos cuando era presidente regional de Moquegua, ubicada al sur de Perú.

Los partidos políticos que votaron por la salida de Vizcarra fueron Acción Popular, Alianza por el Progreso, Frente Amplio, Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), Somos Perú y Unión por el Perú.

La protesta que se celebró el sábado en Lima congregó a miles de personas que protestaron contra Merino desde las dos de la tarde hasta pasada la medianoche. Estas protestas son organizadas por jóvenes menores de 35 años, quienes convocan a través de las redes sociales: Tik tok, Instagram y Twitter; y que se movilizan por la ciudad con cantos, bailes y letreros irreverentes.

La represión policial se inició horas después, cuando los jóvenes llegaron a la avenida Abancay, a unas pocas cuadras del Congreso, y, desde ese momento, todo se descontroló, porque la Policía detuvo a un grupo grande de manifestantes, al tiempo que atacó a otros, a los brigadistas por la salud que atendían a los heridos y a los trabajadores que venden comida, junto a sus menores hijos.

Ola de renuncias

Al confirmarse la muerte de los dos estudiantes, se sucedió una ola de renuncias en el gabinete conformado por 18 ministros y donde han renunciado 13 hasta el momento. El primer ministro interino, Antero Flores Araoz, señaló que por «lealtad», no renunciará al cargo. «Si el presidente se va, yo me voy con él. No puedo dejarlo solo al presidente».

«Les expreso la solidaridad del Gobierno (a las víctimas). Lamentamos esto que ha sucedido. Lamentamos estos actos de violencia. Hemos tratado por todos los medios de evitarlo», indicó al tiempo que negó que el presidente interino, Manuel Merino haya pensado renunciar al cargo.

Para el Secretario General de Transparencia, Iván Lanegra, «salvo algún interés personal, no hay razón para retrasar la renuncia de Merino. Lo que toca ahora es que el Congreso llegue a un acuerdo político que permita recuperar un mínimo de confianza en el manejo de gobierno que le permita ganar legitimidad y así superar esta crisis».

«Además, el miércoles, el Tribunal Constitucional puede agregar certidumbre, zanjando dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas», añadió al ABC.

Para Lanegra, «los ministros son en principio, los responsables políticos de las dos víctimas. Si se comprobara que dieron instrucciones que aumentaban el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, incumpliendo los estándares fijados por las Naciones Unidas, pudieran tener también responsabilidad penal. Serán recordados como uno de los equipos ministeriales más incapaces de nuestra historia».

Desaparece en la protesta

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó hoy que tras la protesta en Lima hay cerca de 100 heridos y 20 manifestantes, de los cuales tres son mujeres, que están desaparecidas. También reportaron que hubo un caso de violencia sexual contra una de las manifestantes de parte de la Policía.

Sobre la represión a las protestas, el congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde, dijo al ABC que «lo que ha existido en el gobierno de Merino es una política premeditada de vulneración de derechos humanos donde se ha estigmatizado la protesta social y vulnerar los derechos fundamentales».

«El señor Flores Araoz ha sido de un nivel de insensibilidad y cinismo que es sublevante. Su actuación no solo será juzgada desde la política sino en un fuero penal», concluyó.

En Perú, desde que fue elegido presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2016, se han sucedido las crisis políticas una detrás de la otra, debido a que los líderes de los principales partidos políticos en el Congreso vieron afectados sus intereses económicos y comenzaron a tener que enfrentar a la justicia por distintos delitos graves.

PPK fue obligado a renunciar luego de dos procesos de vacancia en su contra en marzo del 2017. Luego PPK fue sucedido por Martin Vizcarra, quien tras ser destituido por el Congreso, lo reemplazó Manuel Merino, cuyo cargo pende de un hilo.

De verse finalmente obligado a renunciar, Merino sería reemplazado por otro miembro del Congreso. Con ello, Perú habrá tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años, un record para uno de los países más alabados en Sudamérica por su buen desempeño económico.