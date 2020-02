Dos muertos al descarrilar un tren en el sureste de Australia

Dos personas murieron este jueves al descarrilar un tren en el norte de la ciudad australiana de Melbourne, sureste del país, con unos 170 pasajeros, y un número indeterminado de personas resultaron heridas, informó la Policía.

Las autoridades se encuentran en el lugar del accidente del tren, que cubría la ruta entre Sídney y Melbourne que tuvo lugar alrededor de las 20.00 hora local (09.00 GMT) cerca de la localidad de Wallan, a unos 45 kilómetros al norte de Melbourne –capital del estado australiano de Victoria–, informó a Efe la policía regional.

El servicio de Ambulancias de Victoria indicó en otro comunicado enviado a Efe que una de las víctimas fue evacuada por aire hasta un hospital de Melbourne.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne@abcnews#traincrashpic.twitter.com/k14q2cE53N