Moscú califica de acto terrorista el tiroteo ocurrido en el edificio del servicio de inteligencia ruso

Tres hombres armados irrumpieron esta tarde en la sala de recepción del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB o antiguo KGB) y abrieron fuego con fusiles Kaláshnikov, ha informado agencias rusas y la web del diario Izvestia. Dos de los atacantes fueron abatidos inmediatamente por fuerzas del FSB mientras un tercero salió a la calle siguió disparando y se parapetó en el interior del número 2 de la calle Bolshaya Lubianka, desde donde siguió abriendo fuego contra policías y transeúntes.

Según Reuters, además, se ha escuchado una explosión en el centro de Moscú después del tiroteo.

MORE: At least two law enforcement officers have been reportedly injured in Moscow shootinghttps://t.co/gxNjrFakmbpic.twitter.com/TlJJaTElZU#ENDEGO