Un militar saudí mata a tres personas y hiere a otras ocho en una base aeronaval de Florida

Un estudiante de aviación, perteneciente a la Fuerza Aérea de Arabia Saudí, mató este viernes a tres personas e hirió a al menos otras siete durante un tiroteo dentro de un aula en la base naval y aérea de Pensacola, en Florida. Se trata del segundo ataque con armas de fuego en menos de una semana dentro de una base militar en territorio de Estados Unidos, y las autoridades militares han abierto una investigación por un posible acto de terrorismo, que instruye ya el FBI.

El atacante, Mohammed Saeed al Shamrani, que se encontraba en la base ampliando su formación, según informó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abrió fuego al filo de las siete de la mañana dentro de una escuela de la base naval, en la que trabajan 16.000 soldados y 7.400 civiles. El departamento del sheriff del condado de Escambia envió agentes al recinto. Dos de ellos fueron heridos de bala antes de matar al atacante.

Seis hora después del ataque, un funcionario del departamento de Defensa reveló a varios medios que el atacante era un militar saudí, teniente segundo de la Fuerza Aérea de su país, y alumno en la escuela de aviación de la base de Pensacola. Las investigaciones se centran en un posible acto de terrorismo.

En total, ocho heridos fueron atendidos en un hospital cercano, Baptist Health Care. El sheriff David Morgan, que estuvo en el lugar del ataque, dijo después a los medios que «la escena del crimen parecía sacada del decorado de una película», según un vídeo publicado por las autoridades policiales en redes sociales.

El alcalde de Pensacola (52.000 habitantes) anunció que la base quedó precintada y se restringieron los accesos durante toda la jornada de ayer. «Es un día trágico para Pensacola, que es una ciudad orgullosa de su población militar», dijo el edil, Grover Robinson, según NBC.

No se teme por la vida de los heridos. Un agente fue herido de bala en el brazo y el otro en la pierna.

El presidente Donald Trump, que fue informado de los hechos mientras se desarrollaban, colgó dos mensajes en su cuenta de Twitter informando de que acaba de recibir una llamada del Rey Salman para expresar sus «condolencias» y mostrar sus respetos a las familias de las víctimas. El Monarca saudí también le habría transmitido el malestar del pueblo saudí por las acciones del tirador «que de ninguna manera representa los sentimientos del pueblo saudí, que ama al pueblo estadounidense».

King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere condolences and give his sympathies to the families and friends of the warriors who were killed and wounded in the attack that took place in Pensacola, Florida....