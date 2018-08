Un muerto en un tiroteo tras un partido escolar de fútbol americano en EE.UU.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la noche del viernes tras un partido escolar de fútbol americano en Jacksonville, al noreste del estado de Florida, informaron hoy medios locales.

La víctima mortal es un antiguo alumno de la escuela secundaria Raines, donde se produjo el tiroteo, indicaron las autoridades.

Testigos presenciales indicaron que el suceso se produjo unos 15 minutos después de la conclusión del partido entre el equipo de Raines contra el de la escuela secundaria Robert E. Lee, en el exterior del estadio.

Shots fired in the parking lot of Raines vs Lee after the game. People running! “Someone got shot in the face” @WJXTBJackson@BrentASJax@DuvalSportspic.twitter.com/lBt7MNfu7n