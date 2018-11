Estados Unidos Muere por varias balas perdidas una joven que escribió un ensayo contra los tiroteos en su barrio Sandra Parks, de 13 años, recibió los tiros mientras veía la televisión en su cuarto

Sandra Parks, una joven de 13 años que logró hace dos ser reconocida y ganar un premio por un ensayo criticando los tiroteos que sufre su barrio, murió después de que varias balas perdidas atravesaran las ventanas de su cuarto mientras veía la televisión, informa la cadena estadounidense CNN. Los hechos se produjeron en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

«Los niños pequeños son víctimas del sinsentido de la violencia. Me siento y tengo que escapar de lo que veo y escucho cada día. Alcanzo la misma conclusión: estamos en un estado de caos», escribió Parks en su ensayo, un texto que había redactado dos años antes. Según la versión de su hermana, de la que se hace eco CNN, la chica, que recibió los disparos por accidente, tuvo tiempo de acercarse a su madre antes de morir, y de decirle: «Mamá, he sido disparada».

«No debemos permitir que las mentiras de la violencia, el racismo y los prejuicios -añadía la joven en su ensayo- sean nuestra verdad». «Mucha gente ha perdido la fe en América y en su capacidad de ser el vivo ejemplo del sueño de Martin Luther King», lamentaba.

«Mi niña no era violenta. A mi niña no le gustaba la violencia», explicó la madre de la joven, Bernice Parks, en declaraciones citadas por CNN. «Todo lo que escuchas es sobre alguien muriendo o siendo disparado, pero la gente no piensa sobre ese padre o hijo o nieta o nieto que fue asesinado», añadió, subrayando indiferencia con la que se suelen envolver los casos de este tipo.