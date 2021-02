Muere el periodista estadounidense Rush Limbaugh, hacedor de reyes del Partido Republicano El presentador de radio se inventó y popularizó el término 'feminazis'

David Alandete SEGUIR Corresponsal en Washington Actualizado: 17/02/2021 19:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las voces dominantes del conservadurismo estadounidense ha fallecido este miércoles 17 de febrero tras padecer un cáncer de pulmón fulminante. Rush Limbaugh reveló su dolencia hace apenas un año, algo que provocó que Donald Trump le concediera la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil, durante su último discurso del Estado de la Unión, por sus «décadas de devoción a esta nación». Para los libros de historia queda la inmensa popularidad de Limbaugh, la fortuna que amasó y las agrias polémicas que provocó con sus descalificaciones y su bronco estilo.

Limbaugh (Cape Girardeau, 1951) presentó durante 32 años su programa radiofónico, 'The Rush Limbaugh Show', que al estar sindicado emitían cientos de emisoras locales en todo el país. Desde el micrófono, Limbaugh quiso hacer un tipo de radio partidista, claramente opinativa, abiertamente conservadora. Inmediatamente se convirtió en todo un hacedor de reyes, alguien con un poder en el Partido Republicano con el que no podían competir ni siquiera los líderes conservadores en el Capitolio. El presidente Ronald Reagan le llamó «la voz número uno del conservadurismo». Sabía que sus votantes eran en su gran mayoría fieles oyentes de Limbaugh.

El presentador, afincado primero en California y últimamente en Florida, no le huía a las polémicas. Por ejemplo, él mismo acuñó en su programa la palabra 'feminazi', que según la Real Academia se utiliza con intención despectiva con el sentido de 'feminista radicalizada'. De Barack Obama circuló la teoría falsa de que no nació en EE.UU. y por lo tanto no era un presidente legítimo. A Sandra Fluke, una abogada y activista que defendió en el Capitolio la necesidad de que el estado financie los anticonceptivos, Limbaugh la llamó 'zorra' y 'prostituta'.

Una gran fortuna

En sus últimos meses de vida, Limbaugh restó importancia al coronavirus, al describirlo como una «gripe común» empleado como «un arma política» de la prensa y los demócratas para privarle a Trump de un segundo mandato. Siempre fue muy crítico con la prensa tradicional, a la que acusó de un sesgo claramente izquierdista. Las radios generalistas nunca lo consideraron parte de su gremio, y lo trataron y cubrieron como a un político republicano más.

También aprovechó Limbaugh su púlpito para hacerse eco de las denuncias falsas de fraude de Trump, previas al saqueo del Capitolio. Una de sus últimas emisiones la dedicó a desmontar los argumentos de la fiscalía en el juicio político a Trump. «Se le somete al «impeachment» porque si no es inhabilitado sigue siendo una gran amenaza para los demócratas», dijo sobre el expresidente, que fue exonerado el sábado.

Limbaugh amasó una fortuna de más de 500 millones de dólares, según una estimación de Forbes, y gracias a su éxito vivía una vida de lujo. Su residencia en Palm Beach, donde ahora tenía de vecino a Trump, incluye varias casas y hasta tenía un jet privado. Deja a su cuarta mujer, Kathryn Rogers, con quien se casó en 2010, y no deja hijos. En vida padeció una adicción a los analgésicos por una operación de espalda y en 2006 fue detenido en el aeropuerto por entrar en EE.UU. con viagra que no había adquirido con receta a su nombre.