Muere la niña yemení desnutrida que salió en «The New York Times» Al menos 5 millones de niños se encuentran en riesgo de hambruna en Yemen, según datos de Save The Children

ABC

Actualizado: 02/11/2018 10:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Amal Hussain, la niña yemení de 7 años retratada en la portada de The New York Times la semana pasada, ha fallecido como consecuencia de la terrible hambruna que sufre su país, inmerso en la guerra. Al menos 5 millones de niños se encuentran en riesgo de hambruna en Yemen, según datos de Save The Children.

"My heart is broken," said Amal's mother. https://t.co/iWJ4yiWMl3 — The New York Times (@nytimes) 1 de noviembre de 2018

La imagen de Amal dio la vuelta al mundo tras salir en el diario estadounidense, en el marco de un reportaje titulado «La tragedia de la guerra de Arabia Saudí». La imagen fue tomada por Tyler Hicks, fotógrafo de The New York Times.

Arabia Saudí participa en la guerra de Yemen, donde combate, encabezando una coalición internacional, a los hutíes, un grupo armado respaldado por Irán. Riad está acusado de hacer uso desmedido de la fuerza.

Los datos que proporciona Naciones Unidas sobre las consecuencias de la guerra en Yemen son catastróficos. En marzo de 2018, al menos el 75% de la población, 22 millones de personas, necesitaban algún tipo de ayuda humanitaria. Alrededor de 8,4 millones deconocía cuándo volvería a comer. La epidemia de cólera solo empeora la grave situación que atraviesa el país.