Moscú desmiente estar sembrando noticias falsas, como le acusa la UE Las autoridades rusas niegan estar llevando a cabo una estrategia de sembrar el pánico en Europa

Rafael M. Mañueco Moscú Actualizado: 22/03/2020 02:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Rusia cierra esta medianoche la entrada de extranjeros a su territorio hasta el 1 de mayo

Rusia rechaza las acusaciones de la Unión Europea sobre la supuesta difusión de noticias falsas y teorías conspirativas con el objetivo de sembrar el pánico en el seno de los países comunitarios y de desestabilizar sus gobiernos. Son las palabras del diputado ruso, Serguéi Zhelezniak, miembro del Comité de Política Exterior de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso) en respuesta a las acusaciones lanzadas desde Bruselas. Según su opinión, "los intentos de la UE de culpabilizar a Rusia pretenden tapar su ineptitud en la lucha contra el coronavirus".

Según un informe interno de la Comisión Europea, los medios de comunicación oficiales rusos se están dedicando a difundir a gran escala noticias falsas sobre el COVID-19 susceptibles de "poner en peligro" la vida de las personas. El estudio sostiene que los medios afines al Kremlin "propagan desinformación sobre el coronavirus para agravar la crisis de salud pública en los países occidentales".

Estas plataformas digitales con sus versiones en inglés, español, francés, alemán e italiano, destaca el documento comunitario, lanzan bulos sobre la supuesta incompetencia de las autoridades europeas y estadounidenses en la gestión de la crisis sanitaria para socavar la confianza de la población en sus dirigentes y en el dispositivo sanitario con alertas de inminente "colapso" en los hospitales para generar pánico. Difunden también teorías conspirativas como que el COVID-19 es una creación de laboratorio de Estados Unidos para hundir la economía china.

Zhelezniak, sin embargo, tacha de "absurdas" tales "suposiciones". A su juicio, "es extraño que todavía no nos hayan acusado a nosotros de inventar el coronavirus". El legislador ruso cree que las autoridades europeas están mostrando "impotencia y desconocimiento" en la lucha contra la pandemia "e intentan desviar la atención poniendo una vez más el foco en Rusia". "En lugar de unir fuerzas con Rusia y China, están buscando la manera de eludir la responsabilidad de sus errores", considera Zhelezniak.

Mientras tanto, el ritmo de contagios de coronavirus en Rusia va tomando impulso. En las últimas horas se han registrado 53 nuevos infectados, lo que eleva la cifra total a 306 enfermos. La única muerte hasta ahora tuvo lugar el jueves. Pero la Comisión Electoral Central de Rusia tiene orden de continuar los preparativos para celebrar el próximo 22 de abril la consulta popular con la que el presidente Vladímir Putin espera lograr un respaldo mayoritario a la reforma constitucional que le permitirá estar dos mandatos más al frente del país. Le abriría la posibilidad de permanecer en el Kremlin hasta 2036.

La presidenta de la Comisión Electoral, Ella Pamfílova, propuso el viernes que las votaciones sobre las enmiendas constitucionales se desarrollen durante varios días para que la afluencia a las urnas se produzca de forma gradual y se eviten colas y aglomeraciones peligrosas en tiempos de pandemia. "Sugerimos celebrar la votación en un periodo de entre tres y siete días", dijo Pamfílova.

Todavía no hay decisiones concretas al respecto y las autoridades rusas no descartan aplazar la consulta mientras no se supere la emergencia provocada por el COVID-19, pero los analistas dicen detectar prisas por parte del Kremlin para poder dar carpetazo a esta crucial modificación de la Carta Magna, que permitirá al actual presidente ruso, que lleva ya 20 años dirigiendo el país, permanecer otros 16 años más al mando.

Por otro lado, un grupo de conocidos médicos, políticos de oposición y periodistas han publicado una carta abierta pidiendo al Gobierno medidas urgentes para frenar la propagación del virus. Exigen transparencia en la gestión de la crisis, pruebas masivas de coronavirus para detectar de inmediato la enfermedad y evitar contagios, además de confinamiento "moderado".

Demandan también ayudas económicas para los pequeños empresarios y trabajadores más afectados. Alertan del "grave deterioro" que podría sufrir la situación epidemiológica de Rusia, con el consiguiente aumento del número de muertes, si tales medidas no se adoptan lo antes posible. De momento, las autoridades rusas no han decretado el confinamiento general domiciliario ni reducido la libertad de movimientos de la población, pese a que siguen aconsejando permanecer en casa.