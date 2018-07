Una morgue sudafricana descubre que una paciente declarada muerta estaba viva El gerente de Distress Alert, Gerrit Bradnick, ha confirmado la historia aunque ha asegurado que «no hay ninguna prueba de negligencia alguna por parte de nuestro persona»

EFE

JOHANNESBURGO Actualizado: 02/07/2018 15:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una morgue de Carletonville, en el noreste de Sudáfrica, ha descubierto que una mujer que había sido declarada muerta tras un accidente de tráfico estaba viva justo antes de introducirla en una cámara frigorífica, han informado este lunes medios locales.

La mujer, que ahora se recupera de las lesiones en un hospital, había sido dada por muerta el pasado 24 de junio por los trabajadores de la ambulancia, fletada por el servicio Distress Alert, que la trasladaba desde el lugar donde sufrió el accidente, en el que murieron varias personas. Un trabajador de la morgue se ha acercado a ella para terminar de rellenar unos formularios y se ha dado cuenta de que todavía respiraba.

El gerente de Distress Alert, Gerrit Bradnick, ha confirmado la historia aunque ha asegurado que «no hay ninguna prueba de negligencia alguna por parte de nuestro personal». «Esto no ha pasado porque nuestros paramédicos no estén bien entrenados», ha dicho antes de agregar que «el equipo que se usa para comprobar si una persona está viva no encontró atisbo alguno de vida en la mujer».

Las autoridades sanitarias de la región de Gauteng, donde se han producido los hechos, han puesto en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido.

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar en Sudáfrica, ya que, hace dos años, los familiares que iban a reconocer el supuesto cadáver de un hombre que había sido declarado muerto el día anterior descubrieron que todavía respiraba. Sin embargo, en aquella ocasión el hombre acabó muriendo cinco horas después de que se supiera que seguía vivo.