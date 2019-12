Evo Morales a ABC: «Quiero que haya presencia de Rusia en América Latina» El expresidente boliviano hace «cómplice» a la OEA de lo que califica de «golpe de Estado» contra su presidencia

Adrián Espallargas Ciudad de México Actualizado: 03/12/2019 21:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Evo Morales anunció su dimisión como presidente de Bolivia el 10 de noviembre, y dos días después apareció en México donde había pedido asilo. Su comportamiento desde entonces, durante los primeros días de vacío de poder y los posteriores disturbios , es por lo menos muy polémico. ABC ha entrevistado al dirigente izquierdista en Ciudad de México. Estas fueron algunas de sus respuestas:

¿Qué dice de la filtración de los audios suyos en los que usted llamaba al desabastecimiento de La Paz?

En 13 años, ustedes saben cómo he dejado la economía. ¿De donde vienen estos conflictos? El 20 de octubre las elecciones nacionales, al día siguiente, el candidato Carlos Mesa, que perdió las elecciones convoca a movilizarse contra el fraude. ¿Qué fraude? En el fondo era golpe de Estado, sabían que habían perdido la primera vuelta. El 21 de octubre, dos tribunas electorales quemados por militantes del partido de Mesa. Perdieron 4 millones de dólares con los paros, lo cual es significante para un país pequeño.

¿Es su voz la de los audios?

Le estoy explicando de dónde viene el conflicto. El 22 de octubre otro tribunal electoral quemado en otro departamento. De los nueve departamentos que tiene Bolivia, cinco quemados. También las actas de escrutinio. Hay viene la violencia, cortan caminos, cortan calles pagando a la gente. Es racismo que ha pasado a fascismo. ¿Qué yo entiendo por fascismo? Con violencia quemar propiedades privadas, otra cosa es quemar instituciones públicas, pero luego fueron contra militantes, dirigentes del gobierno a quemar sus casas. Quemar la casa de mi hermana y amenazar a la gente si no renuncia. Entonces, ¿de donde viene la amenaza al pueblo? ¿Cuánta gente ha sido procesada por estos actos? El día 10 de noviembre fue cuando decidí renunciar. Agresiones, agresiones, contra las familias de nuestros militantes. Además de eso la policía amotinada, las fuerzas armadas y encima se suma al golpe la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Hay información publicada sobre posible influencia de espías chinos y rusos para impulsar las protestas en Ecuador y Chile. ¿Cuál es su opinión al respecto?

No tengo información. Tengo buena relación con China y con ellos siempre hablé de comercio, de desarrollo, de invertir. Con Rusia estamos esperando y quiero que haya presencia de Rusia en América Latina para frenar esta forma de hegemonizar. Queremos buenas relaciones con Rusia que permitan equilibrar la situación.

El gobierno interino ha expulsado a varios cubanos y venezolanos desde que tomó el poder. ¿Cuál es su visión sobre esta decisión?

Sobre la relación con Cuba, he decir que gracias a nuestros programas de cooperación se han operado 700.000 personas gratuita. La gente esta ahora pidiendo a gritos que vuelvan los médicos cubanos. Ya no hay tomografías, terapia intensiva y hay hospitales cerrados. Eran médicos para la gente más humilde.

¿Por qué no dio inmediatamente respuesta al informe de la OEA que le acusaba del fraude electoral?

El acuerdo con la cancillería de la OEA es que había que entregar un informe el día 13 de noviembre. El día 10 de noviembre en la madrugada nos pasan la información preliminar y vimos que había decisiones políticas y no técnicas. Entonces, pedí hablar con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. No pude hablar con él. Y avisé que con ese informe iban a provocar muertos en Bolivia. Hasta la semana pasada no hay informe oficial de la OEA. Con ese informe, fortaleció el golpe de Estado, que se inició el 21 de octubre, el día después de las elecciones.