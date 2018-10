«Le Monde» describe el fracaso del independentismo en Cataluña: «Está en punto muerto» El periódico afirma que los secesionistas no tienen ninguna posibilidad de lograr sus objetivos

Varios periódicos europeos recordaron ayer lunes, primer aniversario del referéndum ilegal en Cataluña, el pulso que el secesionismo echa a Madrid desde el pasado año. Uno de ellos fue el francés «Le Monde», que, en una información donde repasaba los hitos de la crisis, afirmaba que la batalla independentista se ha saldado en fracaso para sus promotores: «Un año después del escrutinio -marcado sobre todo por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los militantes-, la decepción es, en efecto, grande entre los simpatizantes, mientras que el proceso autonomista está, hoy, en punto muerto», se podía leer en el diario.

Aunque «Le Monde» reconoce que el independentismo catalán todavía tiene capacidad de movilización, también matiza que las posibilidades reales de que logre su propósito son inexistentes. «Con la llegada de Pedro Sánchez a la cabeza del Gobierno español, la situación se relajó (...) Pero la probabilidad de que la vuelta al diálogo termine en soluciones satisfactorias para los independentistas es nula. Pedro Sánchez se opone a la organización de un referéndum de independencia en Cataluña, que pide Quim Torra».

Referéndum «sin garantías»

Sin concesiones, la corresponsal de «Le Monde» en España, Sandrine Morel, subrayó en otro artículo publicado ayer las irregularidades del referéndum celebrado el año pasado en Cataluña: «El referéndum ilegal del 1 de octubre, presentado por los independentistas como un ejercicio masivo de desobediencia civil y de resistencia a la autoridad de Madrid, forma parte de la mitología catalana», explica Morel. «Aunque ninguna garantía democrática ha permitido garantizar este voto, realizado sin comisión electoral, sin listas oficiales, sin debate y sin participación significativa de los partidarios del no, porque el escrutinio estaba prohibido, es considerado por los independentistas como la victoria de la "democracia" frente a un Estado español presentado como autoritario», añade en la misma información.

El año pasado, Morel reveló en un libro que el PDECat le ofreció insertar publicidad en «Le Monde» a cambio de hablar bien del independentismo catalán en el rotativo.

Según Morel, la propuesta de publicidad a cambio de mostrarse favorable al «procés» la recibió de un director de Comunicación del PDECat en 2017: «Él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Y me suelta una frase que me deja helada: Si compramos dos páginas de publicidad en ‘‘Le Monde’’, escribirás lo que tus jefes te digan... Al ver mi indignación, me responde avergonzado: ‘‘Bueno, así funcionan las cosas aquí’’», contó en «El huracán catalán», su libro.