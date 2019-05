Moncloa ve opciones de aumentar la presencia de España en la UE: «Somos la fuerza más pujante» Moncloa insiste en que la baza de Josep Borrell será «la representación principal», pero no se descarta que Nadia Calviño o Luis Planas puedan tener algún papel.

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 28/05/2019 18:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Macron y Sánchez se alían para el reparto de cargos en Bruselas

Sin querer «cometer la imprudencia» de hablar abiertamente de la debilidad del resto de líderes europeos, en La Moncloa tienen un diagnóstico muy claro de cómo queda el liderazgo de Pedro Sánchez dentro de la Unión Europea tras el ciclo electoral que se cerró el pasado domingo: «Somos la fuerza más pujante», dicen en el equipo del presidente.

El Gobierno considera que la posición de Sánchez en la UE «se ha reforzado mucho» respecto a cómo empezó hace un año, cuando su mandato se veía como un hecho circunstancial y accidental. Ahora se ha visto reforzado por las urnas el 28 de abri. Además, tras las elecciones europeas Sánchez pone encima de la mesa los resultados del PSOE que lo convierten en referencia de la familia socialdemócrata.

Las opciones de Sánchez se basan en tres puntos: España es uno de los países grandes, su liderazgo está en mejor posición que otros y lidera al segundo grupo de la eurocámara pretendiendo una alianza con el tercero. Con Merkel de salida, Macron derrotado por Le Pen en las europeas e Italia dependiendo de Salvini en Moncloa entienden que Sánchez parte con una posición de fuerza para negociar la renovación de puestos institucionales.

Los líderes de la UE se disponen a pactar la renovación de cargos institucionales. Y Sánchez quiere hacer valer su inflencia. Desde el Gobierno insisten en que Josep Borrell sigue siendo en estos momentos la «representación principal» que el presidente del Gobierno quiere en Bruselas. «Fue candidato para que esté en la comisión», dicen desde el entorno del presidente.

En las últimas fechas había cobrado fuerza la posibilidad de que Borrell ocupase el puesto de Alto Representante para la Política Exterior, el puesto que hasta ahora ocupa la italiana Federica Mogherini. También de la familia socialdemócrata. En Moncloa mantienen esa intención, pero también se reconoce que es un puesto que exige «mucha movilidad» y que el ministro habría manifestado reticencias a ese respecto. Aunque en el Gobierno creen que al final «estará a lo que tenga que estar», en función de la representación que España obtenga.

Por el momento no se contempla que haya un cambio de planes y que Borrell se quede en el Gobierno. Aunque Sánchez cuenta con otras dos opciones para ocupar puestos europeos: los minsitros Nadia Calviño y Luis Planas. En Moncloa no descartan a ninguno aunque insisten en que su principal apuesta es Borrell. Y no se descarta que el encaje de uno de esos otros ministros no sea en sustitución de Borrell sino porque España pueda tener algún otro puesto en la Comisión.

Con su visita a Macron el presidente lanzó un mensaje en política interna con Ciudadanos como interlocutor. Pero existe una voluntad cierta de crear «una alianza de fuerzas progresistas y europeístas». Con el argumento de «frenar a la ultraderecha» pero también con la intención de presentarse como un bloque unido en la negociación de puestos: «Ser una alternativa clarísima al Partido Popular Europeo».