Los ministros británicos cierran filas con Theresa May para el acuerdo del Brexit, según un portavoz «Si permanecemos juntos y firmes, podemos conseguirlo», habrían asegurado

ABC

Actualizado: 16/10/2018 17:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera ministra británica, Theresa May, ha obtenido el respaldo de su gobierno para su estrategia de negociación del Brexit, después de una reunión de dos horas y media de duración centrada en las preocupaciones sobre el acuerdo de divorcio con la UE.

May hizo una llamada a la unidad política tras la reunión, durante la cual tomaron la palabra todos los miembros del gabinete, asegurándole en la víspera de la trascendental cumbre europea que comenzará este miércoles que «si permamecemos juntos como gobierno y firmes, podemos conseguir esto».

Según recoge el diario «The Guardian», su portavoz oficial señaló que los miembros del gabinete se mostraron de acuerdo en que el Reino Unido no puede permanecer en la unión aduanera «indefinidamente» y que los ministros debatieron sobre «la necesidad de un mecanismo para definir claramente cómo concluirá» esa unión.

No obstante, el portavoz no detalló qué mecanismo se está valorando y si miembros del gobierno han presionado a May para insistir en tener una fecha concreta para concluir un acuerdo sobre este aspecto.