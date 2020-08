El ministro de Merkel que dimitió por plagio se redime con una nueva tesis doctoral Karl Theodor zu Guttenberg ha escrito de principio a fin una nueva tesis y ha logrado recuperar el título de doctor, que le fue retirado tras el escándalo

Rosalía Sánchez SEGUIR Corresponsal en Berlín Actualizado: 13/08/2020 01:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El último paso para su redención, por haber plagiado en su tesis doctoral, ha sido volver a doctorarse. El que fuera ministro de Defensa de Merkel, que no solo dimitió de su cargo sino que además ha vivido exiliado los últimos diez años, ha escrito de principio a fin una nueva tesis y ha logrado recuperar el título de doctor, que le fue retirado tras el escándalo. Su nuevo trabajo, un doctorado en Filosofía, consta de 467 páginas en inglés, consiste en una investigación en la Facultad de Economía, Derecho y Arte de Southampton sobre «Agentes, facturas y corresponsales a través de las edades» y en ella firma como Karl Buhl-Freiherr v.u.z. Guttenberg.

Tras ser acusado de plagio en varios blogs por los integrantes anónimos de una plataforma digital, zu Guttenberg pasó en cuestión de días de ser el favorito de Angela Merkel a convertirse en un cadáver político. La canciller alemana Angela Merkel lamentó «profundamente» la dimisión irrevocable presentada en marzo de 2011 por el ministro que gozaba de las mayores cuotas de popularidad en Alemania y que habría sido un hombre clave en el año en curso. La tesis, aprobada cum laude en 2007 por la Universidad de Bayreuth, fue redactada por zu Guttenberg mientras era diputado. Su dimisión se precipitó tras las acusaciones del catedrático de Derech, Andreas Fischer-Lescano, para quien varios pasajes de la tesis constituían «un plagio descarado» y un «engaño» porque eran prácticamente idénticos a los publicados anteriormente por otros autores sin que estos fuesen citados.

El texto fue digitalizado por la plataforma de internet Interaktiver Guttenberg Report, en la que internautas de todo el mundo compararon el texto con la biografía al respecto y fueron marcando en rojo las páginas en las que aparecía alguna frase atribuible a otro autor que no era citado. El 20% del texto de la tesis aparecía en rojo y la prensa progresista se enañó con el político de origen aristocrático, bautizado como «Baron Cut-and-Paste» y apodado «zu Googleberg».

«No sólo estoy dimitiendo por mi doctorado lleno de errores, aunque puedo entender que esta sea una razón suficiente para muchos en la comunidad académica. La razón se debe a la pregunta sobre si todavía puedo estar a la altura de las altas expectativas que me propuse», sostuvo zu Guttenberg en una breve declaración en la que anunció su dimisión y en la que reconoció estar dando «el paso más doloroso de mi vida».

Agradecimientos

El político miembro de la CSU bávara, que desde 2013 ha trabajado como consultor de gestión en Nueva York para «Spitzberg Partners», ha hecho revisar esta vez su nueva tesis por el Profesor Dr. Richard A. Werner, que afirma que «por supuesto que sabía quién era mi estudiante de doctorado. Zu Guttenberg se postuló para la Universidad de Southampton de acuerdo con las mismas pautas y requisitos que se aplican a todos. Y además, las tesis doctorales se examinan según su contenido, no según la persona que las firma».

«Resultados de investigación notables, excelentemente investigados sobre un tema importante», y que «ha dominado los estudios de doctorado y elaborado procedimientos de examen a lo largo de los años» son los criterios tenidos en cuenta por la Universidad para dar por buena la tesis. En el prólogo de su trabajo, zu Guttenberg escribe: «En primer lugar, me gustaría agradecer a mi supervisor a largo plazo, el profesor Richard Werner, quien me animó a hacer esta tesis doctoral durante mis años de investigación y me brindó valiosos consejos y conocimientos». También agradece a todas y cada una de las personas que «ayudaron a atravesar la jungla del archivo» y a los «amigos de confianza de ambos lados del Atlántico», que «creyeron en mí y en los valores que acompañan a la segunda oportunidad». A todos ellos les agradece su «amistad sin concesiones», al tiempo que elogia la comprensión de su «maravillosa esposa» y sus hijos: «han sido extremadamente pacientes y comprensivos durante muchos años, durante los cuales me concentré con demasiada frecuencia en mi investigación en lugar de poner los deberes familiares en primer plano».

En agosto de 2017, todavía trabajando en su nueva tesis, zu Guttenberg regresó a su tierra natal y fue ovacionado en un acto electoral de su partido en Oberfranken. «Es bonito volver a casa», dijo en el escenario de su rehabilitación. «He asumido y sufrido todas las consecuencias», dijo ante el público de Kulmbach, «pero también puedo decir que, tras un largo tiempo y en algún momento, todo vuelve a estar bien». Más de 80 periodistas internacionales estaban acreditados en ese acto de campaña local, en una ciudad de 25.000 habitantes.