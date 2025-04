Ministro de Exteriores de Polonia: «Los aliados europeos debemos seguir elevando la inversión en defensa»

Esta noche comparte cena informal con los ministros de Exteriores de España, Francia, Italia y Alemania. Tratarán cuestiones europeas como el fondo de recuperación. ¿Cuál es la posición de Polonia al respecto?

La respuesta de la UE a la crisis provocada por la pandemia debe basarse en un presupuesto ambicioso para los próximos años. Creemos que la magnitud de la crisis económica, que no tiene precedentes, exige la adopción de medidas adecuadas y soluciones ambiciosas en el ámbito europeo. El gobierno polaco aboga por que se utilice la capacidad de endeudamiento en Europa, por la supresión de los descuentos, la lucha contra el fraude fiscal y el fortalecimiento de los recursos propios del presupuesto de la UE en forma de un impuesto digital, un impuesto sobre la producción del carbón procedente de fuera de la UE y un gravamen sobre los beneficios que obtengan las empresas multinacionales en el mercado de la UE. En cuanto a las propuestas concretas, me gustaría señalar tres asuntos. En primer lugar, la crisis ha afectado a todos los Estados miembros, pero no todos, especialmente los más pobres, cuentan con los recursos suficientes para hacerle frente. En segundo lugar, estamos comprometidos con instrumentos que han demostrado su valor añadido, como la política de cohesión y la política agrícola común. Y en tercer lugar, Polonia no aceptará fuentes propias del presupuesto de la UE que sean demasiado onerosas para los países menos prósperos de la Unión.

¿Teme su Gobierno que ese fondo de recuperación sirva más a los intereses de Francia, España o Italia?

No, en el mercado común todos dependemos en cierto modo de los demás. También es cierto que la crisis provocada por la pandemia ha afectado, sobre todo, a las economías de España e Italia. Por otro lado, Polonia velará por que el marco jurídico temporal, relativo a las ayudas estatales, instituido por la Comisión Europea con motivo de la pandemia de Covid-19, y que permitió a los Estados miembros, incluida Polonia, reaccionar con rapidez y flexibilidad, no suponga una distorsión de la competencia en el mercado único.

¿Cómo afectó la pandemia a su país?

La velocidad a la que se desarrolla la epidemia en Polonia es más lenta que en la mayoría de los países de Europa occidental. La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional estiman que, este año, la caída del PIB en Polonia será la menos acusada de toda la UE, con una clara recuperación en 2021. Es el resultado de las decisiones acertadas del Gobierno de Mateusz Morawiecki [partido conservador Ley y Justicia], que han protegido a los ciudadanos de la propagación del virus y de las repercusiones económicas negativas de la pandemia. Fuimos el primer país europeo en introducir controles sanitarios muy estrictos en las fronteras y, posteriormente, otros países han seguido nuestro camino.

Su país celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el actual presidente, Andrzej Duda (Ley y Justicia), y el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski (partido centrista Plataforma Cívica). ¿Qué pronóstico realiza?

Desde fuera puede verse a su Gobierno y al partido Ley y Justicia como de euroescépticos. ¿Es así?

Nos pronunciamos a favor de una UE fuerte, capaz de hacer frente a los desafíos actuales e influir positivamente en su entorno exterior. Según los sondeos de opinión, los polacos se encuentran entre las sociedades más proeuropeas de nuestro continente. Sin embargo, esto no significa que no podamos ser críticos respecto a determinados asuntos europeos. Consideramos que la UE debe estar más próxima a sus ciudadanos, y para ello hay que fortalecer el papel de los Parlamentos nacionales. Creemos en un mercado común y en un presupuesto europeo ambicioso.

En materia de defensa y seguridad, su alianza principal es con EE.UU., incluso se iba a inaugurar la base militar «Fort Trump»... ¿Para estas cuestiones la UE no cuenta?

Polonia ha adoptado sistemáticamente medidas para fortalecer las relaciones transatlánticas y la alianza estratégica con EE.UU. Estamos trabajando para aumentar la presencia militar americana en territorio polaco, lo cual beneficia a la seguridad de la Unión Europea. Hacemos todo esto sin menoscabar el compromiso de Polonia con el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. El anclaje en la UE es un elemento muy importante de la seguridad de Polonia, por lo que, fiel al espíritu de cooperación transatlántica, Polonia está comprometida con el desarrollo de las iniciativas de defensa de la UE, junto con otros países de europeos.

¿Cuál es la importancia de la OTAN para un país como Polonia?

La Estrategia de Seguridad Nacional de la República de Polonia, aprobada el 12 de mayo de 2020, establece claramente que la Alianza del Atlántico Norte es el elemento clave en la arquitectura de la seguridad euroatlántica y de la seguridad de Polonia. La OTAN debe seguir siendo una estructura militar operativa que organice la defensa de los Estados miembros, de forma que garantice su credibilidad y eficacia. Esto requiere una capacidad de defensa adecuada: creemos que los aliados europeos deben seguir aumentando sus inversiones en defensa.

¿Por qué Rusia es una amenaza para su país?

Rusia no respeta el derecho internacional: se anexionó ilegalmente Crimea, continúa el conflicto en el este de Ucrania, interfiere en los procesos democráticos de otros países, organiza campañas de desinformación, calumniando a los Estados miembros de la UE.

¿Sabe que hay un político comunista en el Ejecutivo español [Alberto Garzón]? ¿Qué significa aún el comunismo para un país como Polonia?

La diplomacia se caracteriza por la pluralidad de opiniones políticas e ideológicas. Sin embargo, en Polonia el comunismo no tiene buena reputación porque se asocia con un período de falta de libertad, represión política, persecución de la Iglesia y subordinación del país a la Unión Soviética. Fue la victoria de «Solidaridad», en 1989, la que puso fin al régimen comunista e hizo posible que Polonia volviera a la familia de los países democráticos.