La ministra británica del Interior, investigada por acosar a sus subordinados Priti Patel, según una de las acusaciones en su contra, despidió a una empleada que había intentado quitarse la vida por sus comentarios, argumentando que no le gustaba «su rostro»

La ministra británica del Interior, Priti Patel, está ahora mismo en la mira de todos por las graves acusaciones de acoso laboral que hay en su contra. Aunque el trato vejatorio que supuestamente inflige a sus subordinados ha sido comentado bajo la mesa, todo explotó el fin de semana con la renuncia de uno de sus secretarios y que es a su vez el funcionario más antiguo del ministerio del Interior, Sir Philip Rutnam, que anunció su partida en un comunicado difundido por sus abogados. Rutnam también anunció que interpondrá una demanda contra el Gobierno y añadió, en referencia a Patel, que «he recibido acusaciones de que su conducta ha incluido gritos y maldiciones, menospreciar a la gente y hacer peticiones irrazonables y repetidas, un comportamiento que creó miedo», dijo, poniendo fin a una carrera de 33 años como funcionario.

«He sido blanco de una campaña de información cruel y orquestada», afirmó, por supuestamente haber informado a los medios británicos sobre el comportamiento de Patel. «Esto, junto con muchas otras afirmaciones, es completamente falso», y por ello considera que «estos eventos me dan bases muy sólidas para reclamar un despido injustificado constructivo, y continuaré con ese reclamo en los tribunales».

Intento de suicidio

Tras la partida de Rutnam, los medios británicos han empezado a dar a conocer otros casos de acoso laboral por parte de la ministra. Por ejemplo, el de una funcionaria que intentó suicidarse con una sobredosis en el 2015 después de que Patel, siendo ministra de empleo, le gritara en su despacho. Posteriormente, fue despedida no porque su desempeño fuera malo, sino porque, según le dijeron otros dos superiores, «a Patel no le gustaba su rostro». La mujer presentó entonces una queja por despido injusto, acoso, victimización y discriminación y el caso no llegó a los tribunales porque antes fue indemnizada con 25.000 libras esterlinas (casi 29.000 euros) en abril de 2017, eso sí, sin admisión de responsabilidad, según informa la BBC.

Y esto no son los únicos casos, por lo que el Gobierno ya ha anunciado una investigación. Michael Gove, que ejerce como viceprimer ministro, señaló que habrá una investigación «exhaustiva, rápida, independiente» de todas las quejas «legítimas» que haya contra Patel, tanto en su tiempo como ministra del Interior como en cargos anteriores. Además, aclaró que el primer ministro, Boris Johnson, confía plenamente en la funcionaria, que, a su vez, rechaza las acusaciones y dice que mucho quieren «arruinar» su reputación.