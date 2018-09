Miles de trabajadores estatales protestan contra Macri Las nuevas medidas económicas llevadas a cabo por el Gobierno argentino incluye la reducción del número de ministerios

EFE

Miles de personas, en su mayoría trabajadores estatales, se han manifestado este martes en Buenos Aires contra el rumbo económico de Argentina y las mayores medidas de ajuste planteadas por el Gobierno, que incluyen la reducción de la mitad del número de ministerios.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos convocantes, expuso que la protesta, en la que hubo varios colectivos en huelga, se lleva a cabo «en el contexto de una fuerte crisis económica, social, política e institucional y anuncios de mayores ajustes en el Estado».

Según las organizaciones de trabajadores, la reestructuración del Ejecutivo, que pasa de tener 19 a 10 ministerios y el recorte dentro de ellos «pone en riesgo miles de empleos».

«Si no cambian las políticas públicas, si no cambia el modelo económico, si no cambia su relación con los trabajadores y trabajadoras, lo que hay que cambiar es el Gobierno», ha declarado en la manifestación Daniel Catalano, secretario general de ATE en la capital argentina.

Además, el sindicalista ha pedido que el Congreso apruebe una Ley de Protección del Empleo Público, y ha afirmado que actualmente los funcionarios se encuentran «desamparado».