REINO UNIDO Miles de personas protestan contra la visita de Trump al Reino Unido: «No es bienvenido» El más llamativo de todos los actos en contra del presidente estadounidense fue un globo gigante en forma de bebé parodiándole

CORRESPONSAL EN LONDRES Actualizado: 13/07/2018 19:58h

Miles de personas salieron hoy a las calles de varias ciudades británicas para decirle a Donald Trump que «no era bienvenido» al Reino Unido. Las marchas se extendieron desde la pequeña localidad de Aylesbury, cercana a Chequers donde el mandatario estadounidense se reunía con Theresa May, hasta Manchester pasando por Glasgow (donde Trump ya se encuentra pasando el fin de semana junto a su esposa) y por supuesto Londres. En la capital británica se dio cita la más multitudinaria , convocada por la coalición Together Against Trump (Juntos contra Trump), y que se extendió desde primera hora de la tarde hasta última hora del día. Cruzando el centro de la ciudad, pasando por las concurridísimas Oxford Circus y Regent Street, y acabando en Trafalgar Square los londinenses coparon las calles con pancartas en las que se podía leer «No eres bienvenido», «Tirad a Trump a la basura» o «Racista, quédate en tu país» y que han hecho que, como el mismo Trump confirmó en su polémica entrevista al «The Sun», sus actos institucionales en esta visita de trabajo hayan sido fuera de la capital británica al «sentirse mal por las protestas desagradables que tendrán lugar durante mi estancia».

El más llamativo de todos estos actos en contra del presidente estadounidense tuvo lugar a las puertas del Parlamento de Westminster donde por la mañana, y durante dos horas, se desplegó el globo gigante de 6 metros de tamaño, con la cara de un Trump anaranjado y enfadado con el cuerpo de un bebé en pañales. El inflable, que contó con el permiso del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que afirmó que él no es «un censor», fue el gran protagonista de una jornada de protestas que los organizadores consideraron «todo un éxito».