La mezquita de Al-Aqsa se ha incendiado a la vez que Notre Dame

Mientras un incendio devoraba la catedral de Notre Dame, en París , otro consumía uno de los salones de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. El incendio causó daños muy reducidos en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén y el sitio sigue abierto, indicaron las autoridades.

El siniestro se produjo aproximadamente en el momento en el que un gran incendio arrasaba la catedral de Notre Dame en París. Las llamas dañaron un puesto de guardia en la parte superior de una sala de oración, dijo el Waqf, la fundación islámica bajo control de Jordania que gestiona el lugar.

El incendio fue «extinguido rápidamente», dijo la policía israelí, que añadió que se investigaban las causas. La fundación musulmana indicó que el fuego había sido causado por niños que estaban jugando, sin dar más precisiones.

La Explanada de las Mezquitas, tercer lugar santo del islam, se encuentra en la Ciudad Vieja en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad conquistada y anexionada por Israel en 1967. El sitio es igualmente el lugar más sagrado del judaísmo, que lo venera con el nombre del Monte del Templo. Los judíos no tienen autorizado rezar en él. Todos los accesos están controlados por las fuerzas israelíes.

As the cathedral of Notre Dame burned in Paris, the prayer room at al-Aqsa Mosque in Jerusalem also burst into flames #Palestinepic.twitter.com/8uQKn5uqgU