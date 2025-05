México lanza una app de hospitales disponibles para evitar saturar su sistema de salud

El Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado una aplicación para que los habitantes de la megalópolis puedan identificar qué hospitales tienen disponibilidad para pacientes con síntomas graves del nuevo coronavirus (Covid-19). Bajo una nueva pestaña dentro de la «App CDMX», la aplicación del gobierno municipal, los ciudadanos pueden saber qué hospitales tienen mayor disponibilidad y, así, tratar de evitar el colapso de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

«Conoce la nueva función de la #AppCdMx que permite saber en tiempo real, cuál de los 54 hospitales de la Zona Metropolitana, tiene disponibilidad para que, en caso de tener síntomas graves de Covid-19, puedan dirigirse con la certeza de ser atendidos», anunció la alcaldesa, Claudia Sheinbaum . En la capital de México y los municipios aledaños se estima que viven más de 20 millones de personas, lo que convierte esta región en el área metropolitana más poblada del continente después de Sao Paulo, en Brasil.

A través de la «App CDMX» y de la página web «http://www.hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/», los ciudadanos podrán ver cuándo un hospital tiene disponibilidad alta, media y escasa. El alta se produce cuando la ocupación de camas para pacientes con Covid-19 es inferior a 25%, la media es entre 25% y 80% y la escasa cuando supera el 80%. Estas herramientas servirán para agilizar la atención a los enfermos por la pandemia, según afirmó Sheinbaum durante una rueda de prensa.

Ocho de los 54 hospitales públicos tienen ya más de un 80% de ocupación. Según informó la alcaldía, hay 487 personas intubadas en los hospitales, mientras que han contabilizado 2.300 contagiados y 178 fallecimientos causados por el coronavirus. «Estamos entrando en una fase delicada de mayor incremento en el número de intubados y por eso seguimos recordando que debemos quedarnos en casa», señaló la alcaldesa.

Aislamiento obligatorio

México ha registrado oficialmente casi 8.261 contagiados y 686 fallecidos por la enfermedad, hasta el lunes. El primer caso fue identificado el 27 de febrero y, desde entonces, el virus no ha parado de avanzar en un país donde padecen diabetes el 10,7% de las personas entre 20 y 69 años.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado la existencia de una emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. La medida obliga suspender actividades a aquellos negocios no declarados como esenciales, sin embargo, los ciudadanos no están obligados a tener que permanecer en sus hogares. Es decir, el encierro es simplemente voluntario.

Debido a que no hay una cuarentena impuesta desde el gobierno central, dos Estados de los 32 que conforman México han decidido imponer el aislamiento obligatorio en sus territorios desde este lunes. Se trata de Michoacán y Jalisco , ambos ubicados en el centro del país, donde se ha amenazado a las personas con ser sancionadas con medidas de trabajo comunitario si no cumplen con la orden . Los gobernadores de esos Estados no son militantes de Morena, el partido de AMLO.