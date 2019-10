Al menos dos muertos después de estrellarse un avión de la Segunda Guerra Mundial en EE.UU.

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas después de que un avión de la Segunda Guerra Mundial se estrellara en el aeropuerto Internacional de Bradley, en Connecticut, Estados Unidos.

La cadena estadounidense «CNN» ha mostrado imágenes del suceso, tomadas desde cierta distancia, donde aprecia una gran humareda negra que asciende hasta el cielo, y también algunas fotografías con lugar donde el aparato ha caído, hecho trizas.

Al menos trece personas iban a bordo del avión, concreta la cadena «ABC News», entre pasajeros y miembros de la tripulación. Los heridos serían 14, explica la misma fuente. El suceso se ha producido cinco minutos después del despegue. Aunque los pilotos intentaron aterrizar, no pudieron hacer nada.

«Podemos confirmar que ha habido un accidente que ha afectado a un avión de la Collings Foundation World War II esta mañana en el aeropuerto de Bradley. Hay un incendio y una operación de rescate en marcha. El aeropuerto está cerrado», informaba, desde su cuenta de Twitter, el aeropuerto Internacional de Bradley, donde se han producido los hechos.

We can confirm that there was an accident involving a Collings Foundation World War II aircraft this morning at Bradley Airport. We have an active fire and rescue operation underway. The airport is closed. We will issue further updates as information becomes available.