Al menos 7 muertos tras un tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos

Al menos 7 personas han muerto en un tiroteo declarado este sábado en una sinagoga de la ciudad estadounidense de Pittsburgh, según han confirmado fuentes policiales a la cadena CBS.

La Policía ha confirmado también un intercambio de disparos con, según las primeras informaciones, un único asaltante, que ya se habría entregado a la Policía. Los hechos se han producido en la sinagoga El árbol de la vida, entre las avenidas de Shady y Wilkins de Pittsburgh.

Al menos dos agentes de Policía han recibido disparos, sin que por el momento se tenga más información sobre este aspecto.

La Policía ha conseguido rescatar a varias personas pero todavía hay fieles en el interior de la sinagoga, abarrotada en el momento del ataque, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente en próximos balances.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya ha sido informado del incidente. «Quienes vivan en la zona deben ponerse a cubierto. Parece que hay múltiples víctimas. Cuidado con el tirador activo. ¡Que Dios nos bendiga a todos!», ha escrito en su cuenta de Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!