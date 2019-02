Al menos cinco muertos y tres heridos al estrellarse una avioneta contra una casa en California

Una avioneta se estrelló este domingo en la ciudad de Yorba Linda, a unos 53 km de Los Ángeles, California, dejando al menos cinco muertos y tres heridos, según ha informado la Autoridad de Incendios del condado de Orange.

El incidente se produjo alrededor de las 14.00 (hora local). El piloto y cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que se encontraban en una vivienda han fallecido, según ha confirmado el sheriff del condado, Cory Martino. Otras tres personas, incluido un bombero, habrían resultado heridas con lesiones "moderadas".

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ .

Press Conference TBD pic.twitter.com/F0FzibNcU3