Al menos cinco candidatos a suceder a Theresa May reconocen haber probado cocaína, opio o cannabis El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, confiesa que consumió coca cuando trabajaba como periodista

El ministro británico de Medio Ambiente, Michael Gove, ha reconocido que consumió cocaína en varios «eventos sociales» cuando trabajaba como periodista, hace más de 20 años. En declaraciones al « Daily Mail», asegura que «se arrepiente profundamente» de haberlo hecho.

Gove, que entre 2015 y 2016 fue ministro de Justicia, es uno de los principales candidatos a suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y, por tanto, a ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña.

Su confesión se suma a las de otros de los aspirantes a dirigir la formación de los «tories» que han admitido el consumo de diferentes drogas en el pasado.

En el caso del ministro de Medio Ambiente, comentó «que todos los políticos tienen vidas antes de la política. Desde luego cuando yo trabajaba como periodista no imaginaba que acabaría en política o cargos públicos», comenta.

Gove considera que este «error» no debería perjudicarle en la carrera por el liderazgo conservador, proceso que se abrió este viernes con la oficialización por May de su renuncia y concluirá a finales de julio. En total, se han presentado once candidatos al puesto.

El ministro de Desarrollo Internacional y también aspirante a suceder a Theresa May, Rory Stewart, ya había pedido perdón por fumar opio -calificado en el Reino Unido como una droga de categoría A, la que conlleva más sanciones- en una boda en Irán hace 15 años.

Johnson dijo que no llegó a «subir por la nariz»

También el favorito a la sucesión, el exministro de Exteriores Boris Johnson, ha venido a reconocer que consumió cocaína de joven. Cuando la revista «Marie Claire» le preguntó en 2008 sobre afirmaciones de que había probado esa droga en la universidad, respondió: «Eso fue cuando tenía 19 años».

En 2005 matizó en un programa de la BBC que le habían dado ese estupefaciente pero surigirió que en realidad no la había llegado a consumir. «creo que me dieron una vez cocaína, pero estornudé y entonces no subió por mi nariz. De hecho, puede que estuviera haciendo azúcar glas».

Por su parte Jeremy Hunt, actual ministro de Exteriores y también candidato a ocupar el puesto de May, aseguró a «The Times» que había bebido un lassi de cannabis cuando viajó como mochilero a la India, país donde es típico ese tipo de yogur líquido.

Igualmente Dominic Raab, exministro para el Brexit y otro de los once candidatos, ha reconocido que consumió cannabis como era estudiante. «Fue hace mucho tiempo y muy pocas veces. Nunca he consumido cocaína o drogas de clase A». En declaraciones a BBC Radio 4, Raab no cree que la confesión de Michael Gove le aparte de la carrera por la sucesión «de ninguna forma». «En cambio, admiro su honestidad», señaló.