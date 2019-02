Al menos 150.000 personas acuden al «Venezuela Aid Live», según sus organizadores

Al menos 150.000 personas se han dado cita en el concierto «Venezuela Aid Live», según sus organizadores, celebrado en el puente internacional de Tienditas, fronterizo entre Colombia y Venezuela, y que no ha llegado a ser inaugurado.

El concierto ha sido organizado por el multimillonario Richard Branson, creador de la compañía Virgin, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares, en 60 días, para el envío de alimentos y medicinas a Venezuela.

«Algo ha cambiado en los últimos días. Hay más esperanza entre los venezolanos. Habíamos llegado a un punto en que ya no teníamos hacia dónde ir. Llegó Juan Guaidó y todos volvimos a tener esperanza e ilusión de que las cosas van a cambiar», ha señalado Estefanía Arellano, estudiante de una de las ciudades fronterizas de Venezuela, que ha cruzado a Cúcuta este viernes para ver el concierto.

Sus familiares portaban una bandera de Venezuela, como centenares de los asistentes al concierto, que también han portado camisetas conmemorativas o se han pintado la cara con los colores rojo, amarillo, y azul de su país.

«No tengo miedo»

«Yo mañana voy a ir a pasar la ayuda humanitaria a Venezuela. No tengo miedo. Si tuviese miedo no estaría aquí hoy. Yo le pregunto a los guardias que qué van a hacer. Ellos dicen que se van a abrir. Pero Dios permita que así sea, porque han traído muchos malandros (delincuentes) de Caracas, y no sabemos con qué intención vienen», afirma Magdalena Román, una jubilada presente en el concierto opositor, que había cruzado la frontera tan sólo para asistir al evento.

Muchos temen que la jornada de este sábado pueda ser violenta. «Por una parte la Guardia Nacional no va a dejar pasar la ayuda. Pero cuando vean a todo el pueblo demandando la entrada, sabiendo que nosotros necesitamos la ayuda, la van a dejar pasar», ha indicado Víctor García, un comerciante presente en el 'Venezuela Aid Life'.

«El Gobierno tiene miedo. Dice que la ayuda humanitaria puede traer algún tipo de contaminación que afecte al país, pero es mentira, porque la mayor contaminación está allá, que no hay nada. En los hospitales no hay comida», ha añadido García.

Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como «presidente encargado» de Venezuela, ha aparecido este viernes, por sorpresa, en el concierto «Venezuela Aid Live», celebrado en Cúcuta, la primera ciudad colombiana tras cruzar la frontera del país.

«Venezuela no mendiga, resiste», ha dicho el joven político ante las alrededor de 150.000 personas que se han dado cita en un evento que ha contado con la participación de grupos y cantantes como Maná, Carlos Vives, Juanes, Maluma, o los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

Contradecir la prohibición

El Tribunal Supremo venezolano había prohibido a Guaidó su salida del país, pero el líder opositor ha decidido contradecir esa orden, y ha cruzado a la carrera una de las vías que conectan Venezuela con Cúcuta, según puede verse en las grabaciones realizadas por una de las personas que le acompañaban.

«¿Cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera, estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad», ha dicho Guaidó, relatando su entrada a Colombia y sugiriendo la complicidad de los militares venezolanos en su ingreso.

Guaidó ha aparecido en Cúcuta durante el turno del cantante Juanes en el concierto. Se saludó inmediatamente con el presidente colombiano, Iván Duque, el presidente chileno, Sebastián Piñera, el presidente paraguayo, Mario Abdo, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

«La sociedad está absolutamente movilizada. Más de un millón de voluntarios se registraron para la hazaña que se realizará mañana», ha asegurado Guaidó, refiriéndose a la jornada de este sábado, en la que la oposición venezolana espera hacer ingresar al país los suministros enviados por los países que reconocen al joven político, de 35 años, como «presidente encargado» de Venezuela.

5.000 personas opuestas

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, dijo la semana pasada que los suministros enviados por los países que reconocen a Guaidó como presidente «encargado» es «cancerígena» y que viene «envenenada» según «estudios científicos».

El Gobierno de Nicolás Maduro se niega a autorizar el ingreso de los suministros argumentando que podrían ser la puerta de entrada a una invasión militar extranjera en Venezuela.

El chavismo organizó un concierto paralelo, al otro lado del puente de Tienditas, que contó con la participación de artistas venezolanos. Convocó a menos de 5.000 personas, según las imágenes que han aparecido en distintos medios venezolanos e internacionales.

El oficialismo venezolano cree estar siendo víctima de un Golpe de Estado orquestado desde Washington.

En el concierto de los opositores no se han dado cita sólo venezolanos. Muchos colombianos han asistido también, algunos atraídos por los artistas que actuaban en el evento, pero otros también movidos por la causa política.

«Hay que hacer un llamado a Maduro para que entienda que el poder debe ser algo cíclico. Todo pasa. Y ya pasó el tiempo de él. Debe darle lugar a que se reactive la democracia en Venezuela. Nosotros siempre hemos crecido con nuestros hermanos venezolanos. Espero que mañana la Guardia Nacional Venezolana tenga conciencia de que si ataca, va a atacar a sus propios hermanos, y por eso creo que finalmente los hermanos venezolanos podrán entrar al país con sus ayudas», ha indicado la colombiana Maura García, abogada.

Este sábado ha sido marcado en rojo en la agenda política de la oposición venezolana.